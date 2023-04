Salvador ganha livro sobre suas histórias e personagens

“Uma espécie de “guia turístico”, não apenas para os turistas, mas principalmente para os moradores da capital, que na sua grande maioria desconhecem a história da própria cidade”. É o que propõe o escritor, dramaturgo e professor Adson Brito do Velho, com o livro Salvador Tem Muitas Histórias (Editora Novos Sabores). O lançamento será neste sábado (29), das 18h às 20h, na Livraria do Glauber, no Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.

Com 88 páginas, o livro é dividido em pequenos tópicos que despertam a curiosidade das pessoas, moradoras da cidade ou não. São 55 tópicos que respondem a perguntas como: “Salvador foi realmente fundada em 29 de março?”, “O padroeiro da cidade de Salvador não é o Senhor do Bonfim?”; ou contam as histórias da “afamada Ladeira da Montanha” e do “crime da bala de ouro”; e apresentam ao mundo a primeira médica negra do Brasil, que era baiana e a surpreendente Mulher de Roxo. Nos outros tópicos o autor conta as origens dos nomes de ruas e bairros da capital.

"Infelizmente, as histórias de Salvador e da Bahia, enquanto disciplinas escolares, não constam mais nas matrizes curriculares dos Ensinos Fundamental e Médio, estão silenciadas, na maioria das vezes, nas salas de aula, bem como dos livros didáticos”, declara Adson Brito do Velho, cuja publicação conta com prefácio de Clarindo Silva.

O livro não tem a pretensão de aprofundar-se de forma acadêmica e erudita na história de Salvador, mas funciona como uma espécie de “guia turístico”, não apenas para os turistas, mas principalmente para os moradores da capital, que, na sua grande maioria, desconhecem a história da própria cidade.

No evento de lançamento o público será recepcionado pela lendária e misteriosa “Mulher de Roxo”, interpretada pela atriz Sofia Bonfim, que distribuirá fitinhas do Bonfim para os presentes. Ao som de músicas que remetem à Bahia, como Hino do Senhor do Bonfim, É D’Oxum, Você Já Foi à Bahia? e Tarde em Itapuã, o autor falará sobre como nasceu a ideia do livro e sobre a importância da obra, sendo entrevistado pela professora e escritora Liliane Neves. Em seguida, Clarindo Silva falará sobre o livro e alguns trechos serão lidos e interpretados pelo ator Alexandro Beltrão. Preço de capa: R$ 50.