Salvador ganha Motel Drive-In que funciona 24h por dia; saiba onde fica

As demandas impostas pela pandemia de Covid-19 fizeram com que os drive-ins voltassem com tudo, diante da necessidade de distanciamento social. Os espaços para chegar com seu carro, sem ter contato com outras pessoas, se tornaram uma importante opção de entretenimento tanto para quem curte um cineminha, quanto para quem planeja programas mais animadinhos.

Essa segunda intenção, se é que me entende, acaba de ser atendida em Salvador com a inauguração, neste mês de janeiro, do Drive-In Box Executive, localizado no Jardim das Margaridas, próximo ao Salvador Norte Shopping.

O espaço chega com a proposta de oferecer segurança e preço acessível aos casais que queiram aproveitar o carro de uma forma mais ousada.

“Percebi esse retorno do drive-in no período da pandemia e aí tive a ideia pensando em quem não quer passar muito tempo no motel, não quer pagar um valor alto, mas deseja segurança”, explicou Luiz Claudio Carneiro, idealizador do projeto.

Com funcionamento 24 horas por dia, o drive-in dispõe de 31 boxes com banheiro privativo, serviço de garçom e até cadeira erótica.

Além de ser novidade na capital baiana, Luiz aposta no fator preço para atrair os casais soteropolitanos. “Quem frequenta motel em Salvador sabe: um quarto simples por duas horas sai na faixa de R$ 100. Então, por menos da metade do preço, o casal pode aproveitar o carro num lugar com segurança e com os serviços que encontra em um motel convencional”, afirmou Carneiro.

No Drive-In Box Executive, o período de duas horas custa R$ 39,90. “Você paga um valor acessível com segurança. Agora, quem quer curtir um momento a dois dentro do carro, não precisa mais parar no meio da rua”, destacou. As informações são do portal iBahia.

Leia mais em Alô Alô Bahia