Salvador ganha novo bar em frente ao Farol da Barra

O principal ponto turístico da cidade, o Farol da Barra, ganhou discretamente, em outubro, um novo bar, o 5571. O nome do espaço, dos sócios Ygor Figueiredo, Bruno Pena e Bruno Barros, faz referência ao código de Discagem Direta à Distância da cidade de Salvador, sua maior inspiração.

"Queremos que o 5571 seja uma parada obrigatória para turistas e para as pessoas que gostam de viver uma experiência especial, colado em um ícone da cidade e do lado de uma das praias mais disputadas da capital baiana", explicam os sócios, que apostarão no pôr do sol com música ao vivo todos os dias e uma gastronomia cuidadosamente elaborada pela chef Débora Peixoto.

No cardápio, petiscos variados, moquecas e caldinhos, porções de caranguejo e lambreta, pratos de frutos do mar e uma carta de drinks autorais e clássicos, assinada por Francis De Carvalho, à frente da carta de outros espaços de destaque na cidade.

O 5571 funcionará às segundas e quartas-feiras, das 12h às 22h e às sextas, sábados e domingos, das 11h às 23h.

