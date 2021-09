Salvador ganha novo restaurante do grupo Outback; sanduíches são especialidade

Salvador acaba de ganhar um novo restaurante para quem não abre mão da praticidade de pedir comida em casa. Em formato 100% delivery, o Aussie Grill aposta em um formato totalmente virtual.

O restaurante, que é do mesmo grupo de outros estabelecimentos conhecidos, como Outback Steakhouse e Abbraccio, é especialistas em sanduíches. O carro-chefe do restaurante é a proteína de frango, que tem o conceito Sweet and Spicy, que mistura tons apimentados e doces no lanche.

O restaurante tem como inspiração o Outback e faz sucesso em países como Estados Unidos e Hong Kong. Como é totalmente delivery, seus pratos são preparados dentro da cozinha do Outback do Shopping da Bahia.

Foto: Reprodução

Para provar os sanduíches, basta abrir a plataforma de pedidos iFood e escolher o lanche. O cardápio oferece, atualmente, três opções de sanduíche de frango grelhado ou empanado. O mais pedido é o Hot Crispy Chicken Sandwich, indicado para quem gosta do ardor da pimenta sriracha. Já o Smoked Hm Chicken Sandwich é ideal para os fãs de molho Honey Mustard.

Para quem tolera pouco o ardor da pimenta, o indicado é o Jammin’ Chicken Sandwich, com frango grelhado combinado com o molho bacon jam. Já os que buscam um sabor inusitado, a sugestão é experimentar uma entradinha, as Kettle Chips, que são as batatas fritas crocantes e temperadas. Há ainda opções clássicas como as Crispy Chicken Tenders, que são tirinhas de frango com três opções de molho: o Aioli, maionese defumada da casa, o Honey Mustard e o Bacon Jam.