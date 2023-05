Salvador ganha novo sistema de cadastramento de ambulantes para festas populares

Ambulantes de Salvador terão um novo modelo de cadastramento para trabalhar nas festas populares da cidade. O novo modelo, que integra as principais reivindicações da categoria, foi idealizado após diversos momentos dos trabalhadores ambulantes e articulações entre a Defensorias Públicas da Bahia e da União e o Ministério Público do Trabalho. O Decreto prevendo o novo sistema foi divulgado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O novo sistema, de acordo com divulgação, terá critérios inclusivos e preestabelecidos de seleção, período ampliado de inscrição, e incremento da estrutura aos interessados em realizar a inscrição presencialmente.

Como a inscrição será feita exclusivamente pelo meio eletrônico ( www.sca.salvador.ba.gov.br), serão disponibilizados postos de atendimento nas prefeituras-bairro com computadores e servidores treinados para auxiliar no processo de cadastramento.

Um edital de cadastramento será divulgado anualmente pela Semop informando os eventos para os quais haverá necessidade de registro e os seus respectivos cronogramas, a quantidade máxima de autorizações a serem disponibilizadas, o período de ocupação dos espaços públicos, assim como eventuais esclarecimentos.

Veja os critérios de classificação para trabalhadores ambulantes nas festas populares em Salvador:

I- ser residente em Salvador;

II – participação anterior no evento em que indicou interesse em participar;

III – certificados de cursos de capacitação ou reciclagem;

IV – ser mulher chefa de família;

V- ser idoso ou aposentado;

VI - e ser beneficiário do Programa Salvador por Todos.



Grupo de Trabalho do Carnaval

Os(as) ambulantes, catadores(as) de materiais recicláveis e cordeiros(as) estiveram no centro das atenções da Defensoria durante o Carnaval 2023. Além da valorização desses trabalhadores(as) defendida na campanha publicitária, a instituição atuou antes e durante da festa para promover a garantia de direitos das categorias. As informações coletadas pela instituição vão servir de subsídio para construção de políticas para promoção dos direitos humanos e fortalecimento da atuação da DPE/BA nas festas populares e na atuação rotineira.

Com esse intuito, foi instituído o Grupo de Trabalho Intersetorial de Prevenção e Combate à Violação de Direitos no Carnaval e de Festas, que tem entre suas funções a elaboração de um projeto de atuação estratégica na prevenção e combate à violação de direitos de grupos vulneráveis. A participação nas reuniões interinstitucionais e diálogo com ambulantes para construir um modelo transparente e justo para cadastramento dos trabalhadores(as) integra as ações do GT.