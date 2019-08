Salvador ganha novos voos para Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro

A Bahia vai ganhar novos voos da Latam Airlines Brasil. A partir desta quinta-feira (8) já estão à venda as passagens para voo direto Salvador-Rio de Janeiro/Santos Dumont, que será inaugurado no dia 27 de outubro, com três voos diários em ambos os sentidos. Atualmente, a capital baiana só tinha rotas diretas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Além disso, entrarão em operação novos da rota Salvador-Brasília, que foi ampliada de 38 para 43 voos semanais totais, com horários diferentes dos oferecidos atualmente.

Outras duas rotas reforçadas são a Porto Seguro-Brasília, que deixa de oferecer 5 voos por semana e passa a ser diário, e a Salvador-Fortaleza, que dobrou de 7 para 14 de voos (ida e volta) semanais.

“Estamos muito contentes com esses incrementos, pois refletem a nossa constante atenção a todas as oportunidades para desenvolver novos mercados na Bahia. São voos que contribuem para o desenvolvimento econômico do estado, que tem no turismo uma de suas principais forças”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Abaixo, a programação da nova rota (horários locais):

Salvador - Rio de Janeiro:

Voo Frequência Saída

Salvador Chegada

Rio de Janeiro/Santos Dumont LA3197 Segunda a domingo 6h20 8h20 LA3209 Segunda a domingo 12h10 14h10 LA3214 Segunda a domingo 20h 22h

Voo Frequência Saída

Rio de Janeiro/Santos Dumont Chegada

Salvador LA3205 Segunda a domingo 9h30 11h30 LA3211 Segunda a domingo 17h25 19h25 LA3219 Segunda a domingo 22h20 0h20



Ampliação da rota Salvador-Brasília

Desde 4 de agosto, a rota Salvador-Brasília opera com novos horários e ampliada de 38 para 43 voos semanais totais.

Voo Frequência Saída Salvador Chegada Brasília LA9055 Segunda a sexta 5h30 7h30 LA4510 Segunda a domingo 12h35 14h30 LA4710 Terça a sexta 16h55 18h55 Segunda 17h20 19h20 LA3595 Sábado 16h 18h LA3268 Sábado 5h35 7h35 Domingo 19h40 21h35 LA4639 Domingo 8h 10h LA4776 Domingo 12h40 14h35

Voo Frequência Saída Brasília Chegada Salvador LA3290 Segunda a sexta 8h20 10h15 LA4658 Segunda a domingo 10h10 12h05 LA3405 Segunda a sexta 20h 21h55 LA3812 Domingo 10h10 12h05 LA3821 Sábado 11h05 13h LA3886 Sábado 7h20 9h10 LA4636 Sábado 15h15 17h10

Antes, até 3 de agosto, os voos na rota Salvador-Brasília eram operados da seguinte forma:

Voo Frequência Saída Salvador Chegada Brasília LA3517 Segunda, terça, quarta e sexta 9h25 11h20 LA4710 Segunda a sexta 15h45 17h40 LA3406 Segunda, quarta, quinta e sexta 21h20 23h15 LA9055 Quarta e quinta 4h 6h LA3995 Sábado 16h 18h LA3268 Domingo 19h40 21h40 LA4639 Domingo 7h40 9h40 LA4776 Domingo 12h40 14h35

Voo Frequência Saída Brasília Chegada Salvador LA3290 Segunda, terça, quarta e sexta 6h55 8h45 LA3405 Segunda, quarta, quinta e sexta 18h45 20h40 LA4709 Segunda a sexta 13h20 15h10 LA9054 Terça e quarta 23h55 1h50 LA3821 Sábado 11h05 13h LA3886 Sábado 7h20 9h10 LA4636 Sábado 15h15 17h10 LA3812 Domingo 10h10 12h05



Ampliação da rota Porto Seguro-Brasília

Desde 4 de agosto, a rota Porto Seguro-Brasília, até então operada 5 vezes por semana, foi ampliada.

Voo Frequência Saída Porto Seguro Chegada Brasília LA3285 Segunda a sexta 16h35 18h20 LA3251 Sábado 11h10 12h55 Domingo 14h35 16h20

Voo Frequência Saída Brasília Chegada Porto Seguro LA3284 Segunda a sexta 8h35 10h20 LA3274 Sábado 8h55 10h40 Domingo 12h15 14h

Antes, até 3 de agosto, os voos na rota Porto Seguro-Brasília eram operados da seguinte forma:

Voo Frequência Saída Porto Seguro Chegada Brasília LA3285 Segunda a sexta 14h55 16h40

Voo Frequência Saída Brasília Chegada Porto Seguro LA3284 Segunda a sexta 12h30 14h15