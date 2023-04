Salvador ganha projeto gratuito de capacitação no entretenimento e cultura

O projeto Backstage Lab vai capacitar e qualificar a mão de obra de profissionais técnicos que já atuam no segmento do entretenimento e da cultura em Salvador. O projeto tem autoria da produtora cultural Camila Rebouças, com foco na formação e capacitação de roadies, cenotécnicos, técnicos de som, iluminação e led.

Em maio serão lançados os cursos que fazem parte da primeira etapa do projeto, como Primeiros Socorros, Brigada e prevenção de incêndios, NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, NR 35 – Trabalho em Altura, e Operação de Plataforma Elevatória.

A segunda etapa do projeto está em fase de elaboração, com a captação de possíveis apoiadores e patrocinadores para viabilizar novos cursos nas áreas de áudio, iluminação, painéis de Led e cenografia. O primeiro encontro aconteceu na última terça-feira (18), com uma rodada de conversa com os roadies, promovendo o diálogo e escutando as demandas, necessidades e desafios dos profissionais que já atuam na área.

O Backstage Lab foi criado durante a pandemia no momento em que milhares de profissionais foram obrigados a mudarem o ramo de atividade para garantir sua subsistência. A retomada do setor enfrenta um déficit de mão-de-obra e evidencia a necessidade de investir na qualificação e formação de profissionais.