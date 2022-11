Salvador ganha restaurante contemporâneo inspirado em ilha grega

O Fira Restaurante, inspirado na gastronomia mediterrânea da ilha grega de Fira, em Santorini, abre suas portas, em soft opening (fase de testes), nesta terça-feira (29), no Caminho das Árvores, em Salvador. A cozinha do espaço, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, será comandada pelo chef Peu Mesquita.

A gastronomia apresentará pratos tradicionais da cozinha mediterrânea, como Pasta alla Norma, Pão Pita e Salada Grega. O menu poderá ser acompanhado por uma coquetelaria sofisticada e por cerca de 500 rótulos à disposição na adega.

Os 75 clientes do restaurante, cujo projeto arquitetônico é assinado pelo escritório R/ED Arquitetos, poderão se dividir entre o salão principal e uma espaçosa varanda.

O Fira pertence aos empresários Steve Saback ( Sette e Zuuk ), Karine Queiroz e Lucas Queiroz ( Soho, Lafayette e Pepo) e funcionará na Alameda dos Sombreiros, 1110, de terça a sábado, das 19h às 23h, e aos domingos, das 12h às 16h.

Veja fotos:

