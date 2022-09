Salvador ganhará bar secreto onde será necessário agendar a visita

O Purgatório Bar, na Pituba, será inaugurado em 8 de outubro, reforçando o conceito ‘speakeasy’, em Salvador, com foco na altíssima coquetelaria. O espaço, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, irá reproduzir aspectos de bares clandestinos do período da Lei Seca nos Estados Unidos, quando era proibida a comercialização de bebidas alcoólicas.

Seguindo uma tendência que se espalha por diversos países, inclusive com acesso por senha, o Purgatório chega com a intenção de "condenar toda e qualquer monotonia", propondo um menu provocativo em 4 etapas, oferecendo 65 possibilidades de drinks.

Projeto dos sócios Pedro Magalhães, Edno Alves e Jonatan Albuquerque, o bar terá 9 drinks autorais baseados nos 7 pecados capitais, com dois bônus, batizados de "Redenção" e "Danação". A ideia é que o cliente não tenha acesso à descrição do drink, estimulando o paladar e a experiência baseada no pecado escolhido. O endereço também só será revelado após a reserva.

