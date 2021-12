Salvador ganhará parque de diversão com mais de 50 atrações

Montado numa área de mais de 30 mil m² no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, o Park Salvador contará com mais de 50 atrações e brinquedos, sendo uma excelente opção para as férias de janeiro em família. Durante todo o mês, opções das mais leves às mais radicais estarão disponíveis para o público, como parque inflável gigante, Vila Estripulia com oficinas, shows, teatrinho e brincadeiras infantis, autopista, cama elástica, carrossel, pescaria, charrete, barco viking, kamikaze, duas rodas gigantes e o assustador Castelo do Terror.

Com mais de 1.000 vagas de estacionamento, acessibilidade, praças de alimentação e banheiros exclusivos, o Park Salvador funcionará todos os dias, das 14h às 22h, exceto às sextas-feiras, quando funcionará exclusivamente para o Baile da Santinha. O projeto, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, é comandado pelo Salvador Produções, uma das maiores empresas de entretenimento do estado.

