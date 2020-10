Salvador ganhará vila de food trucks

Ruan Neves, Gabriel Lobo e Dudu Barros (foto: Matheus Tierry/divulgação)

No final de outubro, será inaugurado o Salvador Food Truck, na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Tok&Stok. Atento à realidade atual, em que o público tem optado por alternativas de lazer em ambientes ao ar livre, com maior ventilação e espaço, o projeto planeja oferecer uma opção a mais de entretenimento para o soteropolitano, levando em conta todas as determinações de higiene, segurança e bem-estar.

O Salvador Food Truck contará com diversas opções gastronômicas, no modelo de food trucks. O projeto será comandado por Dudu Barros, em parceria com o empresário Ruan Neves e pelo chef Gabriel Lobo (Sagaz Assador), que já foi presidente da Associação de Food Truck e Comida de Rua da Bahia.

Delfin Gonzalez (foto: Daniel Sacramento/divulgação)

Delfin Gonzalez lança novo livro

Delfin Gonzalez lança seu segundo livro, Histórias que a vida conta 2, na próxima sexta-feira(9), às 17h30, pelo canal do Hospital Rio Grande, no YouTube. A exibição traz uma entrevista exclusiva dada pelo autor para o apresentador e poeta Matheus Boa Sorte. A gravação foi feita em setembro, na fazenda Caboquinha, de Dr. Delfin, em Piritiba (BA), onde ele assistirá à entrevista acompanhado de familiares. Todo o lucro adquirido com a venda do livro será doado ao abrigo São Vicente, em Miguel Calmon.

Médico e empresário, Delfin Gonzalez comanda o Grupo Delfin Saúde e o atual Hospital Rio Grande, o maior hospital do Rio Grande do Norte e um dos três maiores do Nordeste.

Sig Bergamin (foto: Alô Alô Bahia)

Sig Bergamin é destaque em live promovida pelo Alô Alô Bahia

Quem deu ares pelas redes sociais e encantou quem cruzou seu caminho foi Sig Bergamim. Quinta-feira, o famoso arquiteto participou de live promovida pelo site Alô Alô Bahia. Inteligente, sensato, refinado e espirituoso, Bergamin é parte daquele grupo restrito de brasileiros que realmente tem o que dizer sobre o país. Transitando nas altas estaturas, Sig está antenado com o que se passa em todo o Brasil. Ele, que já teve casa de praia em Trancoso, no sul da Bahia, e que mantém endereços internacionais, com apartamentos em Nova York, Paris e Miami, tem uma visão otimista e acredita que as redes sociais são uma ótima vitrine profissional. “Eu amo o Instagram. Acho bacana as pessoas olharem as mesas, mandar recados e mensagens”, afirmou.

Larissa Bicalho (foto: Alô Alô Bahia)

Entre amigos

A empresária Larissa Bicalho recebe, neste sábado (3), para jantar, um pequeno grupo, no apartamento do Campo Grande, com super vista para a Baía de Todos os Santos.

Celebração intimista

A arquiteta Lais Kruschewsky e Pedro Artur Dornas, Coordenador da Câmara do Jovem Empresário da Fecomércio Bahia, vão se casar, no próximo sábado (10), em Praia do Forte, no Litoral Norte. A celebração, que contará com decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula, será seguida por almoço com serviço à francesa, para 20 convidados. “Faremos, por causa da pandemia, um casamento bem reservado”, explicou Pedro Artur.

Sim, eu aceito!

O empresário Bruno Velame pediu a namorada, Maria Pessoa, em casamento, terça-feira (29), durante lindo jantar no restaurante Amado, que teve uma de suas áreas reservadas para a ocasião. A noite, ao som de pianista, foi uma celebração íntima. O noivado oficial acontecerá em janeiro e reunirá as duas famílias. O casamento está previsto para ser realizado em setembro de 2021, naquela que promete ser uma das festas mais elegantes do ano.

Fátima Suarez (Rodrigo Correia/divulgação)

Made in Bahia

O Contemporânea Ensemble, da Escola Contemporânea de Dança, integra a programação do evento Canais de Expressão em Tempos de Mudança (Música e Dança através dos continentes). O encontro faz parte da programação da Harvard Worldwide Week, realizada pela Universidade de Harvard. O grupo vai exibir a videodança “Talavera”, que tem música de Carlinhos Brown. Além dessa e de outras performances de várias partes do mundo, acontecerá uma conversa com artistas convidados, entre eles a diretora da ECD, a bailarina Fatima Suarez, que assina a direção de “Talavera”. A transmissão ao vivo - e aberta ao público – será na próxima quarta-feira (7), das 14h às 15h (horário do Brasil) no canal 24 hours of Harvard, no Youtube.



Panorama

- A próxima exposição da Paulo Darzé ainda não tem data definida, mas já tem artista escolhido. Será o traço marcante de Amilcar de Castro que ocupará os espaços da famosa galeria, no Corredor da Vitória.

- A empresária Renata Mello, dona da Habitat, no Caminho das Árvores, acaba de lançar um e-commerce, com todo o showroom da loja. “Estamos pensando no futuro. E o nosso futuro será virtual”, nos disse.

- O arquiteto baiano David Bastos é um dos participantes da mostra D&D Home Office, que teve início nessa semana e segue até 25 de outubro, no D&D, em São Paulo. No ambiente de David predomina a simplicidade das formas e o aconchego dos materiais, como madeira, palhinha couro e fibras naturais.