Salvador: Idosos com 69 anos começam nesta quinta-feira (25) em Salvador

Os idosos com 69 anos ou mais que residem em Salvador poderão receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 a partir desta quinta-feira (25). Pela manhã, das 8h às 12h, serão atendidas as pessoas com 69 anos ou mais nascidos entre 25 de março e setembro de 1951. Já no período da tarde, das 13 às 16 horas, será a vez dos indivíduos com 69 anos ou mais nascidos entre outubro de 1951 e 25 de março de 1952.



Trabalhadores da saúde



A aplicação da primeira dose para todos os trabalhadores da saúde estará suspensa nesta quinta-feira (25).



2ª dose idosos e trabalhadores de saúde



A aplicação da segunda dose segue normalmente na capital baiana tanto para idosos como para trabalhadores de saúde. É preciso confirmar a data de retorno no site da SMS e no cartão de vacina obtido na ocasião da primeira aplicação. Os idosos que foram imunizados através do Vacina Express não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.

Vacina Express



Os idosos com 69 anos ou mais também poderão fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express (vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br). São ofertadas por dia 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.



1ª dose Idosos

69 anos ou mais nascidos entre 25 de março e setembro de 1951 - 08 às 12 horas

69 anos ou mais nascidos entre outubro de 1951 e 25 de março de 1952 - 13 às 16 horas

Drivers:

Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina

Arena Fonte Nova

Atacadão Akarejo – Fazenda Coutos

5ª Centro de Saúde

Parque de Exposições

Faculdade Católica (Pituaçu)

Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (Cabula)

Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas)

Centro de Convenções

Barradão

Vila Militar - Dendezeiros

Pontos Fixos:

USF Vista Alegre

Faculdade Católica (Pituaçu)

Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas)

UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Santa Luzia

USF Federação

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5º Centro (Barris)

Colégio da Policia Militar (CPM) - Dendezeiros

2ª dose idosos (8h às 16 horas):



2ª dose de Trabalhadores da Saúde (8h às 16 horas):

Drivers:

Unijorge – Campus Paralela

USF San Martim III

Pontos Fixos:

USF Colinas de Periperi

Unijorge – Campus Paralela