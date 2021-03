Salvador inicia vacinação de idosos entre 69 e 71 anos esta semana

Com a chegada de mais 60 mil doses da vacina contra Covid-19 no sábado (20), em Salvador, a estratégia de vacinação passará a incluir idosos entre 69 e 71 anos a partir da próxima terça-feira (23). Além deste público, será incluída a população quilombola de Ilha de Maré. No total, serão mais 49.683 pessoas beneficiadas com a primeira dose, a ser aplicada de forma escalonada e com pontos de imunização a serem divulgados durante a semana.

Conforme o cronograma da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na terça-feira (23), deverão ser imunizados 14.133 idosos de 71 anos ou mais, da seguinte maneira: pela manhã, das 8h às 12h, a vacinação acontece para os nascidos de 23 de março de 1949 a 30 de setembro de 1949. À tarde, das 13h às 16h, será a vez dos nascidos de 1º de outubro de 1949 a 22 de março de 1950.

Na quarta-feira (24) pela manhã, das 8h às 12h, prossegue ainda a aplicação das doses para as pessoas a partir de 71 anos. À tarde, das 13h às 16h, é a vez do público com 70 anos ou mais, nascidos entre 24 de março de 1950 e 30 de setembro de 1950. Nesse dia, será suspensa a aplicação da primeira dose aos trabalhadores da saúde.

Na quinta-feira (25) pela manhã, das 8h às 12h, prossegue a vacinação dos cidadãos com 70 anos, nascidos de 1º de outubro de 1950 a 25 de março de 1951. À tarde, das 13h às 16h, a estratégia passa a englobar os idosos de 69 anos ou mais, nascidos entre 25 de março de 1951 a 30 de setembro de 1951.

Na sexta-feira (26), das 8h às 12h, prossegue a imunização das pessoas com 69 anos ou mais, nascidos de 1º de outubro de 1951 a 26 de março de 1952. Além deste público, também serão vacinados neste dia cerca de 4 mil quilombolas, residentes em Ilha de Maré.

Enfermeiros autônomos

Nesta segunda-feira (22), das 8h às 16h, começam a ser vacinados os enfermeiros autônomos com diploma de nível superior cadastrados na capital baiana. A estimativa é de que 7 mil profissionais recebam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Com isso, a aplicação da primeira dose em idosos será suspensa neste dia.

Durante toda a semana, a aplicação da segunda dose prossegue normalmente para idosos e trabalhadores da saúde. Antes de comparecer aos postos, é necessário verificar a data indicada no cartão de vacinação ou no site da SMS.

Filômetro

Para evitar filas nos pontos de vacinação, basta acessar o Filômetro, acessível no site www.filometro.saude.salvador.ba.gov.br. De maneira fácil e informativa, a página mostra, em tempo real, quais postos estão mais movimentados e quais estão com baixa frequência de pessoas.