Salvador já tem 95 dos 170 bairros com tecnologia 5G

O processo de implantação da rede 5G de telefonia deve ser bem mais ágil que o da 4G, avalia o diretor de vendas da TIM no Nordeste, Bruno Talento. Desde o início do processo de implantação da nova tecnologia de conectividade, a empresa de telecomunicações já alcançou 95 dos 170 bairros da cidade. Desde o início do processo para dá, a operadora já instalou na capital mais do que o dobro das antenas que estavam previstas.

Bruno Talento destaca também a “democratização” da tecnologia sob o ponto de vista espacial na cidade. Ao contrário de outros momentos em que a implantação se concentrou em regiões centrais e apenas muito depois chegou aos bairros periféricos, desta vez, tanto a o centro quanto locais mais distantes estariam sendo contemplados, diz. “Nós temos antenas na Graça? Sim, mas também temos na Liberdade, Caixa D’água e somos a primeira operadora a chegar a Cajazeiras”, comenta.

Há pouco mais de 15 dias, Itapoan e Mussurunga passaram a contar com o serviço, acrescenta.

“Tem sido uma agradável surpresa, mesmo para nós que apostamos na tecnologia, o nível de aceitação que a população tem demonstrado em relação ao 5G”, destaca Talento. Segundo ele, com aproximadamente 5% dos aparelhos da base adaptados à tecnologia, a operadora já está registrando 12% do total do tráfego de dados a partir do 5G.

Isso dá em função da maior capacidade de tráfego que a rede mais moderna proporciona. Além de ser bem mais veloz que o 4G, o 5G se destaca pela baixa latência (tempo de resposta) e pela possibilidade de conectar um número bem maior de aparelhos. Enquanto o 4G conecta 1 mil aparelhos por quilômetro quadrado (Km²), com o 5G o número sobe para 1 milhão.

Apesar de reconhecer que os aparelhos adequados para a nova tecnologia ainda são uma barreira, Bruno Talento avalia que o processo de expansão não deve ser impactado por isso. “Qualquer nova tecnologia enfrenta este obstáculo, mas nós sabemos que os aparelhos com 5G vão se tornar cada vez mais baratos. A nossa parte, que é prover a infraestrutura está sendo feita”, aponta Talento.

Ele ressalta o papel que a tecnologia pode ter como indutora de desenvolvimento, tanto no suporte a atividades econômicas mais tradicionais, como a indústria e o agronegócio, quanto ao permitir que se desenvolvam novas aplicações, que demandem conexões mais velozes e com um baixo tempo de resposta. “A latência do 5G é de milissegundos, isso permite aplicações em áreas em que o 4G ainda não era capaz de atender. Um exemplo muito comum é o de cirurgias que poderão ser realizadas remotamente”, destaca.

Talento destaca também um interesse da empresa em ampliar a atuação em Salvador, com foco no mercado de Pequenas e Médias Empresas. Comerciantes e empresários interessados na área de vendas, no ramo de telefonia, podem se cadastrar no site da empresa ou entrar em contato pelo e-mail: crlins@timbrasil.com.br