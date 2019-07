Salvador lidera ranking de gestão pública entre as maiores cidades baianas

Entre as cidades baianas acima de 100 mil habitantes e com PIB per capita de até R$ 28,9 mil, Salvador ocupa o primeiro lugar no atual ranking do Índice de Governança Municipal (IGM), elaborado pelo Conselho Federal de Administração a partir de três indicadores: finanças, gestão e desempenho de cada prefeitura. Feira de Santana, Juazeiro, Paulo Afonso e Teixeira de Freitas completam, respectivamente, o top 5 dos 14 municípios do estado nessa faixa de renda e população. Como só três cidades da Bahia com mais de 100 mil habitantes estão no grupo dos maiores PIBs per capita do país - Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho -, não há base de comparação com esse recorte na esfera estadual.

Turma do topo

No ranking das 13 capitais com o mesmo perfil de renda, Salvador aparece em quinto, abaixo de Fortaleza, Rio Branco, Boa Vista e Teresina e acima de outras oito: João Pessoa, Aracaju, Porto Velho, Natal, Belém, São Luiz, Macapá e Maceió. Recife é a única capital do Nordeste no grupo com PIB per capita mais elevado.

Troco no forno

A recusa do governador Rui Costa (PT) em acomodar aliados em cargos cobiçados do segundo escalão do Executivo alimentou planos de revanche entre cardeais de partidos da base. Em especial, no PP, PSB, PSD e PL. Apesar dos sucessivos apertos, Rui mantém em banho-maria indicações para postos de comando na Embasa e Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Também faz parte do bolo a presidência da Fundação Luis Eduardo Magalhães (Flem), cuja nomeação do secretário-geral do PSB na Bahia, o ex-secretário de Ciência, Tecnologia a e Inovação Rodrigo Hita, é reivindicada há meses pela legenda.

Fina estampa

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), assinado no fim de junho, deu um upgrade e tanto para os produtores de cachaça da Microrregião de Abaíra. A bebida fabricada no município e em outros três da Chapada Diamantina - Jussiape, Mucugê e Piatã - está na lista dos 36 produtos típicos do Brasil que tiveram a Indicação Geográfica (IG) reconhecida ontem pela UE. Com o registro de origem protegida, cachaças com rótulo “Abaíra” só serão vendidas nos países do bloco europeu se forem efetivamente produzidas na região.

Prós e contras

Dos 38 deputados da bancada baiana presentes ontem no plenário da Câmara, somente 13 votaram contra a reforma da Previdência. A soma inclui todos do PT (7), do PCdoB (2) e do PSB (2). Os dois do PDT se dividiram. Dos quatro do PP, o único voto contrário foi dado por Mario Negromonte Júnior. DEM (4), PSD (5), PL (4), PSDB (1), Pros (1), Avante (2), PHS (1), PSL (1) e PRB (2) ajudaram a aprovar o texto-base da proposta. Já Bacelar (Podemos) não apareceu.

Cenas a seguir

Após entregar ontem a primeira parte da reforma do Museu de Arte Moderna (MAM), o Ipac já traçou os próximos passos para a área: construir o novo píer de acesso ao histórico Solar do Unhão e abrir o espaço para um restaurante de alto padrão.