Salvador mobiliza postos para acolhimento às mulheres neste sábado (18)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai promover o Dia D do Março Mulher neste sábado (18), das 8h às 16h, em cerca de 100 postos espalhados por Salvador. A intenção é proporcionar às mulheres um momento especial, com a oferta de inúmeros serviços gratuitos de promoção da saúde (física e mental) e de prevenção de doenças. A lista das unidades está disponível no site (clique aqui).

A mobilização faz parte do conjunto de ações do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março). Serão oferecidas consultas com médico clínico, exame preventivo, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); vacinação para atualização da caderneta; marcação de mamografias e ultrassonografias (USG) para o rastreio precoce de câncer de mama e colo do útero, respectivamente, e distribuição de preservativo.

As mulheres também vão contar com atividades educativas, palestras e rodas de conversa sobre temáticas ligadas à saúde feminina. Para acessar os serviços basta apresentar o RG e Cartão SUS.

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, destaca o foco das atividades. “Promoveremos esse Dia D no sábado para oportunizar o autocuidado, principalmente àquelas mulheres que trabalham durante toda a semana ou precisam cuidar da casa ou dos filhos e, com isso, encontram dificuldade de manter uma regularidade no cuidado com a própria saúde. Outra vantagem desse ‘grande encontro’ é proporcionar que as mulheres se conectem com outras mulheres e compartilhem experiências, isso ajuda a construir redes de apoio e solidariedade entre as tantas questões hoje enfrentadas por nós mulheres”, detalhou a gestora.