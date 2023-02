Salvador: morre, no dia do aniversário, o jornalista José Jorge Randam

O radialista, jornalista e publicitário José Jorge Randam morreu na manhã desta sexta-feira (24), diz em que completava 90 anos. Ele atuou nas rádios Cultura, Excelsior e Sociedade, além da TV Itapoan.

J.J. Randam, como também era conhecido, iniciou sua carreira na área da comunicação na década de 1950. Foi locutor, rádio-ator, animou auditório, escreveu programas, atuou no jornalismo.

Ficou conhecido como a primeira imagem da TV baiana, tendo marcado a primeira fase da TV Itapoan. Enveredou pela publicidade, atuando em agências de expressão no cenário nacional, se tornando mais tarde um dos mais importantes publicitários do país. Foi diretor da Contexto & Arte Editorial, com mais de cem títulos publicados.

Em nota, a Associação Baiana de Imprensa (ABI) lamentou a morte e lembrou que Randam foi agraciado com a mais alta comenda da instituição, a Medalha do Mérito Jornalístico, instituída em 7 de agosto de 1985, para homenagear profissionais ou órgãos de comunicação brasileiros que se destaquem na defesa da liberdade de opinião, no combate à discriminação que atente contra a dignidade humana e na luta pelos direitos de cidadania.

Declarado admirador de Randam, o jornalista e radialista Ernesto Marques, dividiu com o amigo a paixão pelo rádio. “Fechamos hoje o último capítulo de uma novela muito bonita, um caso de amor pela comunicação, de amor pela família e pela vida, porque isso tudo foi Randam. Por mais que a gente sinta, é alguém que deixou tanta coisa, que não nos dá direito de a gente deixar que a tristeza preencha o coração. Lembrar de Randam sempre com muita saudade e gratidão por tudo o que ele fez até o fim”, disse, emocionado, o presidente da ABI.

Além de expressar gratidão pela convivência e aprendizado com o amigo, ainda no início da profissão, Ernesto manifesta, em nome da instituição, pesar e solidariedade aos familiares.

O presidente da Assembleia Geral da ABI, Walter Pinheiro, relembrou a década de 1960, quando foi inaugurada a TV Itapoan e Randam foi o primeiro apresentador do Repórter Esso. “Com muito talento, ele se tornou ‘imagem padrão’ da primeira televisão baiana. Anos depois, convivi com Zé, na Randam Comunicação e na ABI”, recordou Pinheiro. “O cavalheirismo, bom senso e perspicácia marcaram a sua personalidade. Daí, as saudades que nutrimos pela sua partida. Para a devotada esposa, D. Odete, e filhos, as nossas condolências”, se solidarizou o presidente da Tribuna da Bahia.

A cerimônia de cremação será sábado (25), às 15h, no Cemitério da Jardim da Saudade.