"Salvador não cogita retomar o uso obrigatório de máscara", diz prefeito

Apesar do aumento do número de casos de covid-19 na Bahia nas últimas semanas, o prefeito Bruno Reis afirmou que não há previsão de retomar o uso obrigatório de máscaras na cidade. Segundo ele, apesar do aumento, os casos não estão impactando no sistema de saúde.

"A gente não cogita nada. A gente está vendo o aumento do número de casos, mas graças a vacina não há nenhuma repercussão no sistema de saúde. Não aumentou o número de pacientes nas UPAs, o índice de ocupação de leitos de UTI continua em 20%", explicou o prefeito.

Ele disse que o cenário epidemiológico vai continuar sendo monitorado. "Em relação ao futuro, não quero cogitar nada, cada dia com sua agonia. Hoje a prefeitura não cogita nada. Amanhã, os números vão confirmar o que faremos. Nós sempre nos pautamos de forma técnica", garantiu.

Bruno disse ainda que a população deve continuar se vacinando e completando o ciclo de imunização contra a doença.