Salvador não será mais a sede da seletiva de Maratonas Aquáticas

A Seletiva Brasileira para o Pré-Olímpico, para o Sul-Americano e para o Campeonato Mundial Júnior de Maratonas Aquáticas não acontecerá mais na Praia de São Tomé do Paripe, em Salvador. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º) pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que informou que o evento foi transferido para São Bernardo do Campo, em São Paulo, por causa das medidas de combate à covid-19 em vigor na capital baiana.

A seletiva está marcada para o próximo sábado (6) e domingo (7). Dessa forma, o evento fica impossibilitado de acontecer em Salvador por causa da prorrogação dos decretos que determinam o fechamento das praias da capital baiana, além da suspensão de atividades em parques públicos, clubes sociais, e campos e quadras de esporte, por mais uma semana. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis durante entrevista coletiva pela internet nesta segunda-feira (1º).

"Diante disso, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos, e os Conselhos Técnicos de Alto Rendimento e de Base buscaram soluções para a realização da prova ainda em solo baiano, mas sem sucesso", informou a CBDA, em nota.

Em decisão conjunta entre todas as entidades e órgãos, a CBDA transferiu a Seletiva Brasileira para o Billings Country Club, em São Bernardo do Campo. O local recebeu a última etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas em 2020. A programação está mantida.

No dia 6 de março, acontecerá a prova de 10km da Seletiva Nacional. Desta, serão definidos os dois atletas que representarão o país na Seletiva Olímpica Mundial, marcada para os dias 29 e 30 de maio de 2021, em Fukuoka, no Japão. O Brasil pode garantir mais um atleta masculino na prova de 10km em Tóquio-2020. No feminino, a baiana Ana Marcela Cunha, quinta colocada no Mundial de Gwangju, já está confirmada.

A prova de 10km também será seletiva para o Campeonato Sul-Americano, marcado para 24 a 28 de março, na Argentina. Serão selecionados os dois melhores do masculino e do feminino.

Já a prova de 5 km está marcada para o dia 7 de março. Ela também selecionará os dois melhores do masculino e do feminino para o Sul-Americano. Dessa forma, a competição pode ter até oito atletas representando o Brasil.

A Seletiva Nacional também definirá os 12 representantes do Brasil no Campeonato Mundial Júnior. Serão atletas nascidos entre 2001 e 2006 divididos, de acordo com suas idades, nas provas de 5 km, 7,5 km e 10 km. Os treinadores dos atletas vencedores dos 10 km serão selecionados para a competição.

A competição não será aberta ao público, terá transmissão ao vivo pela TV CBDA (www.tvcbda.tvnsports.com.br) e pelo Canal Olímpico do Brasil (www.canalolimpicodobrasil.com.br).