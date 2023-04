Salvador Norte Shopping sedia Festival de Artes Marciais para crianças

O Salvador Norte Shopping será palco do Festival de Artes Marciais, de sexta-feira a domingo (28 a 30 de abril). O evento é gratuito e voltado para o público infantil.

O festival terá apresentações de judô, jiu-jitsu, taekwondo e karatê em uma arena montada no piso L3. Crianças de 6 a 12 anos poderão participar de oficinas destas modalidades, com duração de 30 minutos. As inscrições para as oficinas serão feitas no local, pelos pais ou responsáveis.

O objetivo do Festival de Artes Marciais é incentivar a práticas de esportes entre crianças, jovens e pessoas de todas as idades. O Salvador Norte Shopping fica na BA 526, 395, São Cristóvão.



Confira a programação:

28/4 (sexta-feira)

9h às 16h – Oficina de judô

16h às 19h – Oficina de taekwondo

19h às 22h – Oficina de jiu-jitsu

29/4 (sábado)

9h às 19h – Festival Kids

30/4 (domingo)

14h às 16h – Oficina de karatê

16h às 19h – Oficina de judô