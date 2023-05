Salvador Norte terá programação artística para o Mês das Mães  

O projeto Viva Música traz música para o happy hour do Salvador Norte Shopping, sempre às quintas-feiras. Este mês, artistas baianas prestam homenagens a mães que representam a música brasileira. Nesta quinta (11), a ex-The Voice Brasil, Bruna Barreto, canta Cássia Eller. Às 18h. A entrada é gratuita. No piso L3 do Salvador Norte.

Com atrações que reforçam a importância da ludicidade para as crianças, nesse fim de semana, o estabelecimento recebe espetáculo que agradam os filhos e as mamães. No sábado (13), às 11h, tem Chapeuzinho Vermelho. Domingo (14), 15h, é a vez do Sítio do Pica Pau Amarelo. A entrada é gratuita. No piso L3 do Salvador Norte.