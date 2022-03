Salvador, passado e presente: exposições celebram aniversário da cidade

Salvador se aproximou do meio milênio de vida com muita arte. Três exposições, abertas ontem na data do aniversário da cidade, reúnem artistas de diferentes gerações e perfis, propondo um diálogo entre o passado e o presente cultural.

No Museu Tempostal, no Pelourinho, a ideia foi brincar com algo que é marca registrada do equipamento: o tempo. As mostras Salvador: 473 Anos em Imagem e Poesia e Ecce Signum Tempus fazem parte da programação do projeto Museu Tempostal Convida, iniciado em janeiro. A parceria da vez é com a Casa da Photographia, para trazer o outro lado das imagens históricas e cartões postais que contam sobre a fundação, costumes, arquitetura e vida de Salvador em seus primeiros anos de vida.

“A gente queria uma exposição que homenageasse Salvador e mostrasse ao público a transformação da cidade ao longo dos anos: residências, fundação, costumes e transformações, comparando o antigo e atual”, explica Aíla Gonçalves, coordenadora do Tempostal. A exposição conta com 75 cartões-postais e fotografias do acervo do museu, que são apresentados em diálogo artístico com um poema de autoria de Kananda Gomes, estudante de Museologia e integrante da equipe do museu.

Metrô de Salvador (Clique para ampliar) (Foto: Ana Pinheiro/Casa de Photographia) Mercado de Frutas no Comércio. Século XX (Foto: Acervo/Museu Tempostal) Passagem da Cabocla no Pelourinho (Foto: Acervo/Museu Tempostal) Carnaval em Salvador (Foto: Lany Cruz/Casa de Photographia) (Foto: Lucia Bugarin/Casa de Photographia) Campo Grande no fim do século XIX (Foto: Acervo/Museu Tempostal)

As peças foram selecionadas a partir dos aspectos da cidade descritos no poema. Assim, além de lugares turísticos, igrejas, feiras, mercados, ruas e avenidas de Salvador, o público poderá conferir fotografias dos mesmos cenários em diferentes momentos, percebendo o que permanece na paisagem e o que se transformou ou se extinguiu, a exemplo dos bondes que atravessavam a Avenida Sete e do Monumento à cidade de Salvador, de Mario Cravo Júnior, no Comércio.

Segundo Marcelo Reis, da Casa de Photographia, a coletiva é composta por obras de Adalton Silva, Ana Pinheiro, Ângela Fonsêca, Cristina Cenciarelli, Lany Cruz, Leila Chandani, Lúcia Bugarin, Rosely Sampaio, Sonia Nepo e o próprio Marcelo Reis, que também assina a curadoria. “Os cartões-postais, assim como essas fotografias, trazem do passado a memória de uma cidade que se fez (e se faz) a ferro e fogo, nos corpos de pessoas que permanecem vivas dentro de cada uma dessas imagens e que juntas formam a cidade de São Salvador da Bahia”, diz.

Arte Contemporânea no Palacete

No Palacete das Artes, as celebrações do aniversário acontecem com a mostra 2022: Tendências Diversas da Arte Contemporânea na Bahia, que traz trabalhos de 22 importantes artistas em atuação na cidade: Ana Castro, Bernardo Ribeiro Tochilovsky, Chico Mazzoni, Fatima Tosca, Félix Sampaio, Gabriela Joau, Gil Mário, Guache Marques, Guel Silveira, Grace Gradin, Juraci Dórea, Leonel Mattos, Márcia Magno, Menelaw Sete, Miguel Cordeiro, Raimundo Bida, Ramiro Bernabó, Salomão Zalcbergas, Sara Victoria, Vauluizo Bezerra, Waldo Robatto e Washington Arléo.

“Todos estão convidados a interagir com arte de qualidade quando, através de suas pinturas, cerâmica, esculturas..., cada artista vai extrair de seu espectador, as suas impressões, gestos, emoções... na contemplação da natureza, da vida interiorana, das intervenções urbanas, das relações sociais, da nossa religiosidade, memórias, e também no horror da guerra, do recomeço... do desejo de paz” afirma Murilo Couto, curador da exposição e diretor do Palacete.

Na próxima sexta (31), os artistas fazem uma visita guiada na Sala de Arte Contemporânea Mario Cravo Jr, das 15h às 18h. "A gente sabe que os artistas não deixaram de trabalhar mesmo sem esse tempo sem mostrar. Pensamos na quantidade significativa de artistas para mostrar o que cada um vem fazendo e atualizar o público. Foram de 3 a 4 obras em média de cada artista, quase 60 trabalhos", disse Murilo Couto, curador da exposição e diretor do museu.

A exposição permanece até o dia 4 de junho, com visitação sempre de terça a sábado, das 13h às 18h. É obrigatório o uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação.

