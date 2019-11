Salvador realiza 5° Festival Náutico a partir deste sábado (30); veja programação

O maior festival de esportes náuticos do Norte e Nordeste, sediado em Salvador, começa neste fim de semana e vai até o dia 21 de dezembro. A 5ª edição do Festival Náutico de Salvador chega com sete competições, incluindo o primeiro Pan-Americano de Surfski, o tradicional Rally Náutico, a Travessia Baía de Todos os Santos, entre outros grandes eventos. A programação, que já é tradição no calendário da cidade, é apoiado pela Prefeitura e visa contribuir com o desenvolvimento do setor náutico, além de fomentar o turismo e os esportes aquáticos na capital baiana.

Quem abre a maratona de competições do Festival Náutico de Salvador é o Yacht Va’a Race, competição de Canoa Havaiana que também é a 2ª etapa do Campeonato Baiano de Va’a 2019, neste sábado (30) e domingo (1°). A largada dos atletas será feita a partir das 7h15, da praia do Porto da Barra. Participam competidores das modalidades Va’a, nas modalidades V1, V1R, V2R, V3, V4, V6 e V12, além de atletas de Surfski. Ambas as competições possuem categorias Kids, Júnior, Open, Estreante Open, Master 40, Master 50, máster 60 e Master 70. As inscrições para a competição encerraram na quarta-feira (27).

Surfski

O segundo final de semana do Festival Náutico começa com uma prova inédita: O 1° Pan-Americano de Canoagem Oceânica, que acontece pela primeira vez na história do esporte que é amplamente conhecido como Surfski. As competições acontecem nos dias 7 e 8 de dezembro. Com um percurso de 23km, com largada da Rua K, em Itapuã, e chegada no Porto da Barra, reúne 150 atletas com idades entre 15 e 65 anos, de países das Américas do Norte, Central e do Sul, e divididos em 17 categorias.

Em paralelo, os resultados do Pan-Americano também serão contabilizados para a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Surfski e para a 2ª Etapa do Campeonato Baiano de Surfski. Para o Pan-Americano serão pontuadas apenas as categorias individuais (SS1). Já os resultados do Surfski Duplo (SS2) contarão para o Brasileiro. A raia também receberá a Canoa Havaiana como modalidade convidada, fortalecendo a filosofia de união dos esportes oceânicos.

Saveiros

No dia 8 de dezembro acontece, também no Porto da Barra, a 48ª Regata Ecológica de Saveiros João das Botas. O evento realizado pelo Comando do 2° Distrito Naval e organizado pela Capitania dos Portos da Bahia é voltado para os saveiros de velas de içar, vela de pena, saveiros de pesca e catraia. A largada está marcada para as 13h.

A Regata João das Botas é considerada umas das mais importantes do Norte e Nordeste, contribuindo para a preservação da tradição dos saveiros, típica embarcação do Recôncavo Baiano. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 6 de dezembro, através do telefone (71) 3507-3777. Antes da regata, a Capitania dos Portos coordena uma limpeza no fundo do mar, na região do Porto da Barra, que será realizada pelo Grupo de Pesca Sub Lixo Zero.

Natação

Muito especial para os amantes da natação, a 5ª Travessia Baía de Todos os Santos é uma verdadeira Maratona Aquática e acontece no dia 14 de dezembro. A competição está programada para sair às 7h30 da praia de Gameleira, na Ilha de Itaparica, e tem previsão de chegada dos primeiros atletas ao Porto da Barra a partir das 9h. A expectativa é que centenas de nadadores participem mais uma vez da travessia este ano.





Barcos

No mesmo dia, 14, acontece a tradicional Regata Cidade de Salvador com largada também do Porto da Barra. Participam os barcos das classes Optimist, Windsurf, 470, 420, Supercat 17, Day Sailer, Hobie Cat 16, Laser, Dingue, 29er, 49er, Skipper 21 e HPE25 e a competição segue as regras de Regata a Vela da WS 2017/2020 (RRV Word Sailing). O horário programado para o sinal de atenção da regata será às 14h. Os interessados devem confirmar a inscrição na Secretaria do Yacht Clube da Bahia até as 12h do dia 13.

Stand Up Paddle

Queridinho dos adeptos dos esportes aquáticos no Porto da Barra, a o Stand Up Paddle não vai ficar de fora no Festival Náutico. O Yacht SUP Race acontece no dia 15 de dezembro, com largada do Farol da Barra, a partir das 8h.

Estarão na água atletas das categorias Kids, Júnior, Sup Amador e Sup Profissional, nas modalidades Race 14’ Prof, Fun Race e Race 12.6 e 14 Amador. As inscrições podem ser feitas pelo site www. abasup. com. br. O campeonato será organizado pela Associação Baiana de Stand Up e pelo Yacht Clube da Bahia.

Rally

O último evento do Festival Náutico será a 11ª edição do Rally Náutico da Bahia. As lanchas e motos aquáticas largam, a partir das 10h, da Bahia Marina, no dia 21 de dezembro. A chegada será no Yacht Clube da Bahia (YCB), por volta das 16h.

Programação





30/11 e 1°/12 - Yacht Va’a Race - 2ª Etapa do Campeonato Baiano de Va’a 2019

Local: Porto da Barra

Largada a partir das 7h15 / Premiação às 12h30





7 e 8/12 - Pan-Americano de Canoagem Oceânica

Largada dia 7: 13h

Largada dia 8: 9h30

Percurso: Rua K/Itapuã ao Porto da Barra





8/12 – 48ª Regata Ecológica de Saveiros João das Botas

Local: Porto da Barra

Largada: a partir das 13h





14/12 – 5ª Travessia Baía de Todos os Santos

Largada: às 7h30, da Praia da Gameleira (Vera Cruz)

Chegada: Porto da Barra





14/12 - Regata Cidade do Salvador

Largada: às 13h, do Porto da Barra





15/12 - Yacht SUP Race

Local: Farol da Barra

Largada: às 8h





21/12 - Rally Náutico

Largada: às 10h, da Bahia Marina (Comércio)

Chegada: por volta das 16h, no Yacht Clube da Bahia (Barra)