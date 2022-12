Salvador realiza mutirão para acompanhamento de saúde do Auxílio Brasil neste sábado (17)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará, neste sábado (17), das 8h às 16h, mais uma edição do mutirão para o acompanhamento de saúde obrigatório do Auxílio Brasil. A ação tem como finalidade ampliar os dias de atendimento específico para inscritos no benefício.

Para ter acesso ao serviço, os usuários devem comparecer a uma das 43 unidades de saúde participantes da ação munidos do cartão do programa, documento de identificação com foto, além da caderneta da gestante, no caso das grávidas, e do cartão de vacinação das crianças atualizado, quando houver. As mulheres em idade fértil, de 14 a 44 anos, e as crianças de até 7 anos também devem realizar o acompanhamento nutricional (peso e altura).

Em Salvador, o índice de pessoas que realizaram o procedimento ainda é baixo. Mais de 203 mil usuários, que representam 72% desse público, ainda não fizeram o acompanhamento, que tem a possibilidade de ter o benefício bloqueado. O secretário de saúde, Decio Martins, reforça que o acompanhamento é uma exigência do Governo Federal e convoca a população.

”O número de pessoas pendentes para realizar o acompanhamento ainda é considerado alto. Pensando nisso, ampliamos a oferta do atendimento com os mutirões, que já foi realizado anteriormente nos meses de outubro e novembro. É um atendimento rápido e necessário para o monitoramento da política pública, então para aqueles que ainda não foram, peço que se dirijam para os postos de saúde de nossa cidade”, alerta.

O prazo final para realizar o acompanhamento obrigatório é o dia 30 de dezembro. Os acompanhamentos das condicionalidades de saúde podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades de saúde de Salvador.





Lista de postos do mutirão:





Atendimento pela manhã (8h às 12h): UBS Engenho Velho da Federação.





Atendimento pela manhã e tarde (8h às 16h): USF Joanes Leste (Lobato), UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF Alto do Cruzeiro, USF Bate Coração (Paripe), USF Fazenda Coutos 1, USF Alto de Coutos I, USF Ilha Amarela, USF Nova Constituinte, USF Rio Sena, USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Parque de Pituaçu, USF Zulmira Barros (Costa Azul), USF Imbuí, USF Itapuã, USF Alto do Coqueirinho, USF Mussurunga I, USF Vila Verde, USF Cabula VI, USF Pernambuezinho, UBS Rodrigo Argolo (Tancredo Neves), USF Sabino Silva (Nordeste de Amaralina), USF Garcia, USF Lealdina Barros (Engenho Velho da Federação), USF Alto das Pombas, UBS Vila Matos, USF Candeal, USF Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho), Multicentro Liberdade, USF Recanto da Lagoa I, USF Bom Juá, USF Antonio Lazzaroto (Plataforma), UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Cecy Andrade (Castelo Branco), UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), UBS Castelo Branco e USF São Marcos.