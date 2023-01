Salvador realiza pré-inscrição para Operação Carnaval 2023

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) está realizando pré-inscrição para servidores estatutários, em regime Reda e comissionados da administração municipal, com o objetivo de oferecer suporte administrativo à pasta durante a Operação Carnaval 2023. O edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (18).

A inscrição pode ser feita através do site até a zero hora do dia 1º de fevereiro, e está aberta para as funções de assistente social, pedagogo, psicólogo, educador social/ADI, auxiliar de serviços gerais e agente de operação.

Na ocasião, os candidatos devem enviar, para o e-mail caaccarnavalsalvador2023@ gmail. com, uma foto 3x4 para crachá de identificação e comprovante do curso de graduação. Em caso de especialização na área da infância, adolescência e/ou especialização em educação especial (para as funções de Psicólogo, Pedagogo, Assistente Social), é necessária também a comprovação.

Os candidatos convocados e que efetivamente trabalharem serão remunerados de acordo com os valores estabelecidos em decreto a ser publicado no DOM para a Operação Carnaval 2023.

De acordo com a secretária da SPMJ, Fernanda Lordêlo, a operação compreende a Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (Caac), para filhos de ambulantes cadastrados e o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher que a Prefeitura de Salvador implementa no período do Carnaval. “Através de chamamento público é possível aumentar a abrangência de atuação da SPMJ, utilizando servidores de outras secretarias que possam contribuir com as nossas atividades”, declarou a gestora.

Os servidores selecionados a partir da análise de documentação terão os nomes e funções definidas pela SPMJ por meio de publicação no DOM. Após a convocação, os convocados vão passar por treinamento antes do início da Operação, em data provável de 14 e 15 de fevereiro de 2023. A SPMJ fará um cadastro reserva de até 25% para cada função.