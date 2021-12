Salvador realiza ‘Super Vacinação contra a Covid-19’ neste sábado (4)

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizará neste sábado (4), das 8h às 18h, a Super Vacinação contra a Covid-19. Estarão funcionando 15 pontos de vacinação volantes, fixos e drives, incluindo quatro shoppings, aeroporto, rodoviária, duas estações de transbordo e Feira de São Joaquim, além de pontos que já fazem parte do rodízio normal da vacinação durante a semana.

O evento conta com o envio de equipes volantes para locais de grande movimentação no final de semana, com o objetivo de ampliar o acesso à imunização, alcançando um maior número de pessoas com dificuldade de deslocamento até os postos de vacinação, principalmente aquelas que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal (uma ou duas doses). A operação também beneficiará pessoas de outras cidades do Estado, ou seja, não será necessário estar com o nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde.

O público habilitado para 1ª dose são pessoas com 18 anos ou mais; adolescentes com 12 anos ou mais; adolescente com comorbidades, gestantes e puérperas com idade entre 12 e 17 anos; 2ª dose da Coronavac com aprazamento até 04/12/2021 e da Oxford e Pfizer aprazados ate 03/01/2022; 3ª dose para imunossuprimidos com segunda dose até 06/11 /2021 e pessoas com 18 anos ou mais e segunda dose até 06/07/2021.

Documentação

No ato da vacinação deverá ser apresentado obrigatoriamente: cópia do documento oficial de identificação com foto, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, cartão de vacina e comprovante de residência da cidade onde reside. Os voluntários de pesquisas e estudos sobre vacina contra Covid-19, além dos documentos já citados, devem levar declaração do instituto de pesquisa de que estão liberados para terceira dose sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

Os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade que pode ser feita manualmente.

As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica, já as puérperas, além da prescrição médica, uma cópia também da certidão de nascimento do bebê ou Declaração dos Nascidos Vivos.

Pontos de vacinação

Drive-thrus: Shopping Bela Vista* (9h às 18h), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Uninassau (Avenida Magalhães Neto) e 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: Shopping Barra* (9h às 18h), Feira de São Joaquim, Shopping da Bahia* (9h às 18h), Shopping Itaigara* (9h às 18h), Estação da Lapa, Estação Mussurunga, Rodoviária, Aeroporto, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu) e 5º Centro de Saúde (Barris).