Salvador recebe 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle

A capital baiana vai receber nos dias 25 e 26 de março o Bahia Paddle Festival 2023, evento que marca a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle (SUP). Serão dez categorias na competição, que vai acontecer no Porto da Barra e é realizada pela Associação Bahiana de SUP (Abasup), pela Federação Baiana de SUP (Febasup) e pela Confederação Brasileira de SUP (CBSUP). O evento tem parceria com a Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), além do apoio de outras entidades.

No dia 25 de março, um sábado, o Bahia Paddle Festival receberá as modalidades de Natação, Stand Up Paddle e Padlleboard. Já no domingo, dia 26, é a vez do Biatlon, Surfski e da Canoa Havaiana.

“O Bahia Paddle Festival é a abertura do Campeonato Brasileiro de Stand Up deste ano que contará com quatro etapas. Os próximos vão acontecer nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas e Mato Grosso do Sul”, explicou o presidente da Associação Baiana de Stand Up Paddle (Abasup), José Augusto Carvalho.

O evento conta com 10 categorias de competição: Race Elite/Profissional, Race Amador, All Boards, Kids, Junior, Paddleboard Elite/Profissional, Surfski, Natação, Biatlon e OC6. No total, o evento irá premiar em R$ 20 mil os participantes da categoria Race Elite/Profissional. O primeiro lugar levará R$ 4 mil.

“É muito importante para Salvador sediar um Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle. Para além do evento em si e do incentivo ao esporte, a data movimenta a rede hoteleira e toda a cadeia turística da cidade, além de formar novos esportistas e incentivar os profissionais das modalidades”, ressaltou Iris Azi, vice-presidente da Febasup.

Ela destacou também a realização da competição no período de celebrações do aniversário de Salvador (comemorado no dia 29 de março) e no mês dedicado às mulheres. "É muito importante cada vez mais a gente fomentar a representatividade feminina nos esportes, e é isso que estamos fazendo com o SUP. A mulher tem que estar onde ela quiser, seja no esporte, no mercado de trabalho ou na política. Essa representatividade é fundamental", salientou.

Inscrições

O Bahia Paddle Festival 2023 contará com quatro raias que alteram a depender das categorias e da prova. As distâncias variam entre 500 metros e 10 km. Todos os circuitos têm a largada nas margens da praia do Porto da Barra, retornando e chegando ao local da largada.

Para a inscrição, são necessários uma assinatura do termo de responsabilidade e o preenchimento de uma ficha de inscrição. As taxas variam entre R$ 150 e R$ 200. Para se inscrever ou ter mais informações sobre o evento, o competidor pode acessar o site: https://www.abasup.com.br/bahia-paddle-festival-2023. Com informações da Secom PMS.