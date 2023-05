Salvador recebe 4ª edição da Feira da Gestante em julho; veja detalhes

Uma boa notícia para quem está montando o enxoval do bebê: Salvador receberá a 4ª edição da Feira da Gestante, que tem entrada gratuita e acontece de 5 a 9 de julho, quarta a domingo, no Porto Salvador, no Comércio.

O evento terá 35 expositores, com itens que variam de uma simples chupeta a um quartinho completo para o bebê. A promessa é de produtos com preços reduzidos, principalmente para os pequenos de até 2 anos, embora sejam ofertados também alguns produtos para crianças de até 6 anos.

A feira funciona das 12h às 21h entre quarta e sábado e, no domingo, das 10h às 20h. A expectativa é de que 6 mil pessoas circulem durante todo o período desta edição.

A Feira da Gestante é considerada a maior deste segmento realizada na América Latina. O evento é realizado pelo Grupo Mega e teve início no Rio de Janeiro há 35 anos, com edições em São Paulo, Campinas, Brasília, Goiânia, e diversas outras cidades.

SERVIÇO

FEIRA MEGA GESTANTE - 4ª EDIÇÃO EM SALVADOR

5 a 9 de julho, quarta a domingo

Das 12h às 21h de quarta a sábado; das 10h às 20h no domingo

Porto Salvador, Comércio

Entrada gratuita