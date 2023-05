Salvador recebe a primeira Feira Baiana de Cafés Especiais

No mês em que se comemora o Dia Nacional do Café, Salvador vai sediar a I Feira Baiana de Cafés Especiais. O evento, dedicado à bebida mais consumida no mundo depois da água, ocorrerá no dia 20 de maio, a partir das 13h, no pátio do Goethe-Institut, no Corredor da Vitória. Com entrada gratuita, promete fomentar e movimentar a cena de café na cidade, reunindo produtores, marcas de café, fornecedores de equipamentos, donos de cafeterias e produtos associados.

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, sendo responsável por suprir cerca de 40% da demanda internacional e ocupar o lugar de 2º maior consumidor de café do planeta. Já a Bahia, que está entre os quatro maiores produtores do país, tem a previsão de atingir um crescimento de 0,6%, com a produção de 3,6 milhões de sacas beneficiadas de café na safra de 2023 - dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Já na produção de cafés especiais no estado a Chapada Diamantina tem sido destaque, explica Otto Maia, que fez a curadoria das atrações da feira. “No ano passado, o segmento baiano produzido nesta região protagonizou o renomado Cup Of Excellence. Na edição 2022, além do primeiro lugar, com o produtor Antônio Rigno vencendo pela quarta vez, a Bahia teve 11 cafés entre os 30 melhores do Brasil”, destaca.

Segundo a organização da I Feira Baiana de Cafés Especiais, o café especial tem relação com o aprimoramento dos processos produtivos, o cuidado desde a colheita seletiva, passando pela secagem e torra controlada. Assim há uma valorização do produto final pelos atributos sensoriais que se destacam na experiência de consumo.

“A feira é uma iniciativa que surge a partir da procura por cafés de maior qualidade e experiências sensoriais que vêm crescendo em todo o país, em especial nas capitais”, afirma Brenda Matos, especialista em cafés especiais. Além de Otto e Brenda, a comissão organizadora é composta também por Pedro Desouza, todos eles especialistas em cafés especiais e empreendedores do meio cafeinado.

As inscrições para participar com stands, oferecer apoio ou patrocínio ainda estão abertas e o prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 11 de maio. O evento vai oferecer ciclos de palestras, feira de produtores, torrefadores e fornecedores do cenário de cafés especiais, visando integrar consumidores finais, cafeterias e o público em geral.

A feira tem apoio do Goethe-Institut, Fausto Bistrô Bar Café e Escola Xodó de Café. Do Coado ao Espresso, uma microtorrefação localizada em Lauro de Freitas, será o café oficial desta edição.

Torneio de Latte Art

E para quem for à feira e tiver a fim de viver uma experiência diferente, pode se inscrever no Torneio de Latte Art, inédito em Salvador. O Latte Art é uma técnica muito utilizada pelos baristas, que consiste em criar desenhos sobre o café com leite vaporizado. A ação será promovida pela marca de leite vegetal Naveia. Lembrando que não precisa ser um barista super experiente para participar, basta ter experiencia com a máquina de espresso e vaporização do leite. As inscrições do torneio podem ser feitas pelo Sympla no link https://www.sympla.com.br/i-feira-baiana-de-cafes-especiais__1954874 e os ingressos são gratuitos.

O latte art se popularizou e ganhou o mundo quando os baristas notaram que essa é uma forma de cativar seus clientes, pois proporciona uma experiência agradável aos olhos e ao paladar. A técnica também agregou mais valor à bebida. Com isso, competições surgiram para promover o barista e a sua arte, surpreendendo o público com a sua criatividade.

Diferenciais do Café Especial

Café Especial é aquele que atinge, no mínimo, 80 pontos na escala de pontuação da Metodologia de Avaliação Sensorial da SCA (Specialty Coffee Association), que vai até 100. E, para isto, são avaliados os atributos: Fragrância/aroma; uniformidade (cada xícara representa estatisticamente 20% do lote avaliado); ausência de defeitos; doçura; sabor; acidez; corpo; finalização; harmonia; conceito final (impressão geral atribuída pelo classificador), inclusive, esse é o único atributo subjetivo do classificador na avaliação da amostra.

Acompanhe tudo sobre o evento pelo Instagram @feirabaianadecafesespeciais.

Programação:

13h - Abertura com música e discotecagem de vinil

14h - Uma conversa sobre Café com Afeto

15h - Roda de conversa entre Produtores de Café

16h - Roda de conversa sobre Torra

17h - Roda de conversa sobre Educação em Cafés Especiais

18h30 - Happy hour - Bar - Drinks com Café