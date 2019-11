Salvador recebe Bloco do Silva em janeiro

O Bloco do Silva chega pela segunda vez em Salvador, no dia 25 de janeiro, às 17h, no Trapiche Barnabé, no Comércio. O projeto é uma homenagem às raízes da música brasileira e teve início no carnaval deste ano.

"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de Carnaval dos anos 90, que foi o primeiro Carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil”, conta Silva.

Os grandes sucessos dos anos 90 de artistas como, Caetano Veloso, Gal Costa, Daniela Mercury, Jorge Ben e de bandas como Novos Baianos e Cheiro de Amor, marcaram o repertório do show do cantor capixaba na primeira edição do evento na capital, em fevereiro deste ano e dessa vez, segundo o cantor, o repertório será outro.

Para fazer parte do bloco, o cantor e compositor baiano, Tatau, vai levar para o palco os seus grandes sucessos como Mal Acostumado e Araketu é Bom Demais. Além de Tatau os Djs Ubunto e Ju de Paula animam ainda mais o Trapiche Barnabé.

Já pensando no carnaval, na última quinta (14), Silva lançou o álbum digital do Bloco do Silva, com 19 faixas com as músicas dos shows da primeira edição do evento, incluindo sua canção com Anitta, Fica Tudo Bem. Dez faixas do álbum vão estar disponíveis em formato de vídeo, gravados no show do cantor em Vitória, sua cidade natal. Entre as faixas, está a música Nobre Vagabundo, que teve participação especial de Daniela Mercury.

Para fechar o ano e se preparar para a turnê do bloco, o cantor que é apaixonado por Salvador e tem uma ligação forte com a cidade, se prepara para lançar um single com Ivete Sangalo em dezembro.

Os ingressos já estão sendo vendidos no sympla.

Serviço

O quê: Bloco do Silva

Quando: Dia 25 de janeiro, a partir das 17h

Onde: Trapiche Barnabé - Comércio

Ingresso: R$ 50 (primeiro lote)