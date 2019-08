Salvador recebe Campeonato de Futebol Americano neste sábado (24)

O Estádio de Pituaçu, em Salvador, será sede da 4º rodada da Conferência Nordeste da Liga BFA Elite de Futebol Americano, neste sábado (24). A equipe baiana Cavalaria 2 de Julho enfrentará o Natal Scorpions, do Rio Grande do Norte, a partir das 17h. O ingresso custa R$15 e está disponível no Sympla.

Tricampeã do torneiro Velho Chico (2017/2018/2019) e Campeã Baiana de Flagfootball 2018, a Cavalaria é a única representante do estado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro – BFA. O grupo traz no uniforme um brasão em homenagem aos soldados que lutaram pela Independência da Bahia.

Disputada em todo o Brasil, a competição é dividida em dois grupos (norte e sul), com quatro times em cada um. A equipe baiana está no sul, junto com representantes de Pernambuco e o atual campeão brasileiro, João Pessoa Espectros (PB).

Na fase classificatória, os times fazem seis jogos e se classificam as quatro melhores campanhas no geral. O torneio seguirá até o dia 15 de dezembro.