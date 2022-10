Salvador recebe campeonato de futevôlei neste fim de semana; veja

A segunda edição da Copa Find Weekend de futevôlei acontece a partir desta sexta-feira (11) em Salvador e reúne 108 duplas no campeonato, tanto nas categorias masculina e feminina, e também competição exclusiva para as escolinhas com as categorias iniciante, kids e mista. As inscrições para participar da copa já estão encerradas, mas o público pode acessar a Arena Aliança, na Pituba, para acompanhar as partidas e entretenimento no local.

A competição vai até o domingo (13) e as partidas começam a partir das 15h.

Ao todo, serão três quadras que e um espaço lounge para receber cerca de 600 pessoas. Entre uma partida e outra, no espaço, o público vai participar de sorteios, desafios e diversidades atividades promovidas pelos patrocinadores, como a presença de um DJ.

Segundo a organização do evento, a ideia é levar o público para acompanhar os atletas amadores no cenário do futevôlei na cidade, além de bons momentos que vão além da competição. O espaço conta com uma praça de alimentação diversificada com venda e degustação e serviço de bar.

Para ampliar ainda mais o tom do evento, a edição trará a cor rosa predominante na identidade visual, como uma forma de fortalecer a campanha do outubro rosa.