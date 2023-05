Salvador recebe circuito Star Series of Poker, com premiação de R$ 250 mil

O Catussaba Resort, em Itapuã, sedia até domingo (28) uma edição do Star Series of Poker, tradicional evento do jogo de cartas.

A novidade deste ano é a realização do circuito em quatro etapas. O evento desta semana é o primeiro, e os outros serão disputados nos meses de julho, setembro e dezembro.

A abertura da temporada de 2023 do circuito tem premiação total de até R$ 250 mil e é dividida em sete torneios, sendo dois na modalidade Omaha e cinco na Hold’em. O torneio principal, chamado pelo nome em inglês Main Event, pagará uma premiação de até R$ 100 mil. Serão oito fases classificatórias até a final marcada para domingo.

Os competidores concorrem ao título do ranking, que premiará os três melhores de todas as etapas. “Os jogadores irão desfrutar de algo inédito na Bahia, que é correr um circuito de pôquer. Isso criará aquela expectativa saudável de disputa de cada torneio, o acompanhamento do ranking, garantindo o empenho de todos, para ao final das quatro etapas, estar entre os três primeiros. Teremos também já na segunda etapa um torneio inicial com os 18 mais bem classificados da etapa anterior, dando um incentivo a mais para os competidores do nosso evento”, afirma Beto Cavadas, um dos sócios e organizadores do evento.