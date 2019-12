Salvador recebe cortejo natalino gratuito nesta sexta-feira (6)

A CAIXA preparou, nesta sexta-feira (6), ma programação especial para as unidades da Caixa Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Haverá shows musicais, teatro, circo, oficinas e muito mais. Em Salvador, acontecerá, a partir das 18h30, a primeira Parada de Natal Caixa, com um cortejo musical do Elevador Lacerda à Caixa Cultural Salvador.

As atividades que compõem a programação são inspiradas nos costumes e tradições natalinas do Brasil. As comemorações marcam o início das festas de fim de ano e convidam o público para celebrar com familiares e amigos o espírito de natal.

Salvador

A capital soteropolitana recebe a primeira Parada de Natal Caixa, um desfile que acontecerá pelas ruas do centro histórico da cidade, a partir das 18h30, com a presença de grupos de cultura popular que fazem parte do ciclo natalino, além de projeções na fachada da Caixa Cultural Salvador, teatro de cordel, circo, música, Papai Noel, árvore de Natal e presépio.

A concentração para o cortejo tem início no Elevador Lacerda (Praça Thomé de Souza) e segue para a Caixa Cultural Salvador (Avenida Carlos Gomes), percorrendo um trajeto de cerca de um quilometro.

Ao final do percurso, o público será recebido pelo Papai Noel e seus ajudantes na sede da Caixa Cultural Salvador. A programação conta ainda com apresentação de teatro de cordel e muita música com coral natalino e integrantes dos projetos sociais do Ilê Aiyê e Olodum.

Durante o mês de dezembro, um presépio e uma árvore de Natal estarão expostos no foyer da Caixa Cultural Salvador para visitação do público. Além disso, serão oferecidas oficinas e atividades diversas como bate-papo com pesquisadores sobre o Natal e a cultura popular brasileira, oficinas de confecção de brinquedos com materiais recicláveis e de presépios, além de contações de histórias natalinas.

Serviço

O quê: Parada Caixa de Natal

Quando: Sexta, a partir das 18:30

Local: Do Elevador Lacerda à Caixa Cultural Salvador

Entrada: gratuita

Confira a programação nas outras cidades

Brasília

O projeto “A Magia do Natal” começa com o espetáculo O Mistério do Natal, da Cia. Fábula de Teatro. No conto infantil, os ajudantes do Papai Noel tentam solucionar o mistério do sumiço dos presentes de Natal. Os personagens tentam resolver a situação antes da meia-noite, quando o bom velhinho sai para a entrega dos presentes, com companheirismo, esperança e espírito de união.

Em seguida, acontece o show Natal Encantado da Fada Magrinha que será comandado pela cantora, percussionista e educadora cearense Lulu Araújo. Acompanhada no palco por uma banda, a artista irá interagir com o público por meio de danças, brincadeiras, percussão corporal e canções tradicionais infantis e natalinas.

A apresentação do Coral Família Alcântara encerra a programação da CAIXA Cultural Brasília. O repertório inclui músicas populares, folclóricas e natalinas.

Curitiba

O evento “A Chegada do Menino Jesus – Um Natal Brasileiro”, ocupa as escadarias externas, galerias, teatro, sala de oficinas e fachada do prédio da CAIXA Cultural Curitiba ao longo do dia. O projeto traz ao público curitibano atrações artísticas e oficinas, com ambientação cenográfica inspirada nos Festejos Natalinos da Cultura Popular Brasileira.

Durante o dia, haverá distribuição de mudas de plantas e árvores, pipoca para as crianças e uma cabine de fotos estará disponível para as pessoas que quiserem um registro como recordação.

Além disso, haverá arrecadação de brinquedos que serão doados para instituições filantrópicas. A Campanha de arrecadação segue até o dia 15/12/2019.

Fortaleza

O espetáculo “Entre Folguedos e Canções, Brasil das Tradições”, do grupo Raízes Nordestinas ocupa a CAIXA Cultural Fortaleza com apresentação composta por danças populares nordestinas e por outras de projeção folclóricas, intercaladas por música do cancioneiro popular como Xote, Colheita do Milho, Vaqueiro de Marajó, Cavalo Piancó, Taieiras, Pastoril e Reisado de Congos.

Além do espetáculo, “o Ciclo Natalino” ainda irá oferecer, oficinas de cartões natalinos tridimensionais (pop-ups) e de estamparia

Recife

A CAIXA Cultural Recife apresentará o espetáculo de Natal da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque (OCC) e seu Coral Infantojuvenil formado por alunos da instituição.

O Clássico “Jingle bell rock” será a primeira canção da noite seguido de uma sequência de três músicas que dão o toque brasileiro ao espetáculo: “Depende de nós”, de Ivan Lins, “Natal todo dia”, sucesso da banda Roupa Nova, e “Bom Natal”.

A segunda parte do concerto é dedicada a hinos e carolas (canções típicas de Natal) que marcam a festividade cristã há pelo menos dois séculos: “Adeste fideles”; “Oh, noite santa”, do compositor de óperas francês Adolphe Adam; a tradicional inglesa “We wish you a merry Christmas”; a célebre “Noite feliz”, do alemão Franz Gruber; o cântico gregoriano “Oh vem, Emanuel”, e outra tradicional inglesa, “Greensleeves”, que conclui o programa.

Rio de Janeiro

O espetáculo “Ato de Natal na CAIXA” acontece no Foyer da CAIXA Cultural Rio de Janeiro situado na Av. Almirante Barroso, 25, Centro. O evento terá apresentações da Orquestra de Vozes Meninos do Rio e da Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro.

Serrão apresentados clássicos natalinos e obras em homenagem aos pintores Portinari e Mestre Athaide e ao artista plástico e paisagista Burle Marx.

São Paulo

A celebração natalina da CAIXA Cultural São Paulo terá os shows Charanga de Natal e Reisado Sacode Poeira que abrem a programação do Festival “Presente de Natal”.

As atrações ficam em cartaz até o dia 21 de dezembro e contam com apresentações de Orquestras de Viola, Folias de Reis, Reisados, Charanga, além do espetáculo “Maria Pessoa - um auto de natal brasileiro”, última atração do Festival, que conta ao público a famosa história do nascimento de Jesus pelo olhar da mulher, Maria.

Durante o Festival a fachada da CAIXA Cultural, ganhará uma decoração inspirada na noite dos autos de Natal com iluminação de céu de estrelas e oito bonecos gigantes. Na praça que fica à frente da CAIXA Cultural São Paulo, caixas de presente com temáticas brasileiras complementarão o cenário representativo do Natal brasileiro.