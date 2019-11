Salvador recebe diversos shows de samba no fim de semana

Quem gosta de samba está cheio de opções em Salvador neste fim de semana. Nesta sexta-feira (8), o Grupo Botequim, famoso por suas rodas de samba no Centro Histórico abre mais uma vez as portas do Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo para celebrar o mês da Consciência Negra. Artistas convidados reforçam o coro, entre eles Aloisio Menezes, Gal do Beco, Cota Pagodeiro e Paty do Cavaco.

(Foto: Kamará Produções)

“Vamos cantar pela diversidade e em apoio a todos os movimentos pela igualdade racial”, realça o cavaquinista e um dos idealizadores do grupo, Roberto Ribeiro. A festa começa às 21h, e tem ingressos a R$ 20 na bilheteria, O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Mestre Bira (surdo), Lalá Evangelista (percussão) e Washington Rodrigues (Violão 7 cordas).

No sábado, é a vez do Largo Quincas Berro D’Água receber o 2º Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. O evento, marcado para as 16h, foi idealizado pela cantora carioca Dorina Barros, e tem a proposta de unir as rodas de samba femininas, assim como cantoras, intérpretes e instrumentistas do samba, criando uma rede entre as artistas e aumentando as trocas culturais, contribuindo assim para o fortalecimento da sororidade feminina na música.

Em sua segunda edição, o evento homenageia a cantora, compositora e ativista do movimento negro Leci Brandão. Artistas como Ana Paula Albuquerque, Claudia Cunha, Gal do Beco, Matilde Charles, Juliana Ribeiro, Marilda Santana, Malu Soares, Clécia Queiroz, Grupo Samba das Comadres, Manuela Rodrigues, Babi Soares, entre outras especialíssimas convidadas, estarão nesta grande roda de samba protagonizada por mulheres, um verdadeiro ato de conexão e respeito às mulheres ancestrais. O evento, que integra a programação da Virada Sustentável, não cobra entrada, mas pede que o público pague quanto puder.

Também dentro da programação da Virada Sustentável, o grupo ABC do Samba se apresenta no Parque da Cidade, de graça, no domingo, a partir das 16h.