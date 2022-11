Com objetivo de reunir empresários contábeis ou contadores que desejam empreender na contabilidade, a ConsulFis - Contabilidade Consultiva, realiza nos próximos dias 18 e 19 de novembro, a partir das 9h, no Hotel Bahiamar, localizado na Rua Dr. João Mendes da Costa Filho, o Emprecont - evento de empreendedorismo contábil.

O evento, que vai ter palestras com dicas reais e os melhores cases de sucesso do mundo da contabilidade, contará com a presença dos principais nomes do empreendedorismo contábil do Brasil. Entre os palestrantes convidados para os dois dias do Emprecont estão: Ricardo Santos, Alessandro Pimentel, Ademir Jr, João Marcelo, Paulo Neto, Maicon Santana, Alison Silva, Mariana Aras, Hugo Justino, Elis Castelo, Catarina Amaral, Ney Pineiro, André Luis (Dedeko), Joseane Portugal, Lorena Pinho, Thiago Cavenaghi, Ronaldo Dias Oliveira, Marcus Amorim, Luciano Silva e Heverton Gentilim.

Com ingressos que vão de R$200 a R$400, os participantes inscritos poderão aprender sobre retenção de clientes através de serviços agregados, como crescer constantemente, como prosperar na contabilidade, precificação de serviços contábeis e muito mais. A entrada pode ser adquirida através do link: https://emprecont.com.br.





SERVIÇO

Salvador recebe Emprecont, evento de empreendedorismo contábil

Onde - Hotel Bahiamar, Rua Dr. João Mendes da Costa Filho - Salvador

Quando - 18 e 19 de novembro de 2022

Horário - A partir das 9h

Ingressos - https://emprecont.com.br/#passaporte