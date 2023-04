Salvador recebe encontro nacional de engenheiros de segurança do trabalho

O IV Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho (Enest) acontece em Salvador de 26 a 28 de abril, no Centro de Cultura Cristã da Bahia, no Costa Azul. A expectativa de público é de pelo menos 300 pessoas.

Voltado principalmente para engenheiros de segurança do trabalho, mas também para engenheiros de outras áreas, advogados e profissionais da saúde do trabalho, como médicos, fisioterapeutas e enfermeiros do trabalho, o evento oferece diferentes atividades científicas - mesas redondas, conferências, debates e minicursos, com presença de especialistas como facilitadores.

De acordo com o presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho (Anest), Benvenuto Gonçalves Júnior, o encontro também é uma oportunidade para conhecer pessoas da área. “Parcerias com instituições de ensino de Portugal facilitam o intercâmbio de estudantes e profissionais com aquele país. Além disso, o encontro será palco de trocas importantes com profissionais da Espanha, África e Colômbia. Recentemente, abrimos também canais de comunicação com empresas da Bélgica e da Holanda”, diz.

O evento conta com a participação especial do Fórum Lusófono de Engenharia, Segurança e Saúde do Trabalho (FoLESST) e do Fórum Feminino da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho (Fanest), entre outros.

Segundo o presidente da Associação Baiana de Engenharia de Segurança (Abese), além de promover a integração dos participantes com profissionais de segurança do trabalho de todo Brasil e de outros países e de contar com a participação de profissionais da Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal (OET), o IV ENEST também se destaca por promover o intercâmbio de informações e experiências entre a Anest , associações regionais de engenharia de segurança do trabalho dos diversos estados do Brasil e entidades de classe do sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Confea/Crea), além da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea(Mútua), entre outras instituições relacionadas ao mundo do trabalho.

O IV ENEST é uma realização da Anest, da Abesee do FoLESST. Além do Confea, Mútua e Crea-BA, patrocinam o evento as marcas Chrompack, SESI SST e Erplan. A programação completa e outras informações estão disponíveis no site www.enestbrasil.com.br.