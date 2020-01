Salvador recebe este mês a maior feira regional de calçados do Brasil

Salvador recebe este mês a 28ª Bahiacal, maior feira regional de calçados do país, que acontece de 19 a 21 no estacionamento do Shopping Bela Vista. Mais de 300 marcas vão mostrar as novidades no evento. A feira tem foco em lojistas e atrai comerciantes da Bahia e de Sergipe, além de outros estados da região.

Durante o evento, os lojistas conhecem as tendências da moda de calçado, conhecem novos fornecedores e também discutem estratégias de negócios com lideranças experientes na área. "A Bahiacal é o momento em que os lojistas conseguem se aproximar dos fabricantes nacionais, negociar melhores preços, fazer uma comparação mais objetiva de produtos entre as marcas e fechar negócios mais vantajosos”, explica Rodrigo Kehl, presidente da Associação Baiana das Empresas de Representação de Calçados e Atividades Afins (Aberc), responsável pelo evento.

O evento também procura capacitar os visitantes para melhoria nas vendas. Para isso, tem ações como uma palestra de Cintia Lie, diretora de conteúdo criativo do Centro de Treinamento e Consultoria Estratégica para Varejo e professora da pós-graduação em Ciências do Consumo da ESPM e FAAP. Ela fala no dia 18 de janeiro, véspera do início da feira, a partir das 19h30, no Hotel Quality São Salvador.O tema é “Visual Merchandising e Melhoria nas Vendas” e a entrada é gratuita para os inscritos na Bahiacal, porém as vagas são limitadas.

Esta edição da Bahiacal tem patrocínio da Patrus Transporte, empresa de transporte de carga fracionada, como acontece desde o início do evento; da Macle Sistemas, que oferece soluções de sistema para o varejo de moda que vai desde gestão de estoque a venda à movimentação financeira, e da Gerpack Embalagens. A feira também tem o apoio institucional da CDL Bahia, Francal Ablac Show, Associação Brasileira dos Representantes de Calçados, Bolsas e Acessórios (Abrecal) e Conselho Regional de Representantes Comerciais da Bahia (Core-BA).

Tendências

Para a temporada de outono-inverno, as marcas estão apostando em cores como terracota (tons mais queimados), verde militar (folha ou oliva) e os metálicos (dourado ouro, prateado, pink e azul), sem deixar de lado os clássicos P&B (preto e branco), considerados coringas da moda. Também aparecem os tons em neon, em detalhes pontuais, misturados aos tons mais neutros.

Como o inverno nordestino é brando e poucas cidades registram temperaturas muito baixas, as marcas apostam em produtos que se adequam a isto. “De uma forma geral, as coleções trazem uma proposta bastante forte de botas e coturnos, mas os abotinados de cano baixo, na altura do tornozelo ou até o meio da canela, devem predominar entre as escolhas. Os principais modelos são no estilo high knee, trekking, militar, com destaque para os saltos tratorados, trazendo um ar punk e irreverente ao look”, antecipa Sônia Elbachá, consultora de moda e representante das marcas Ramarim, Piccadilly, Kildare, Diadora e Mormaii na Bahia.

Para quem gosta de conforto e estilo despojado, a próxima estação também mantém os tênis como tendência. Aposta da Dakota, por exemplo, é o Mood Street, com estilo moderno e solas cada vez mais altas e robustas. Na coleção da marca, a aposta está nos tratorados grandes, ondulados e nas solas bipartidas. Lembrando que, para as mais tradicionais, os modelos com solas mais retas sempre estão presentes nas grandes marcas.

Serviço

Feira de Negócios de Calçados da ABERC – 28ª Bahiacal

Período: de 19 a 21/01 (domingo a terça-feira)

Local: Shopping Bela Vista – Estacionamento G1

Horário: Domingo e segunda, das 8h às 20h. Terça-feira, das 8h às 19h