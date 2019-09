Salvador recebe evento de ciclismo indoor; inscrições abertas

Salvador irá sediar um evento de ciclismo indoor, o T&F Experience - Cycling Sessions, no dia 28 de setembro, no Shopping da Bahia. As inscrições têm vagas limitadas e já estão abertas no app TF SPORTS ou no www.tfsports.com.br. Trata-se de uma experiência de imersão para celebrar os 10 anos da Track&Field na Bahia.

Serão cinco aulas temáticas por horário, começando por Aula Mountain + Coldplay (7h), Aula HIIT Performance (8h15), Aula Flow - Sensitive (9h30), Aula Top Hits (10h40) e Aula Especial 10 anos (12h). Todas têm duração de 45 minutos, com exceção da última, que irá durar 60 minutos.

Dentro da programação de festejos, a grife esportiva também promoverá um Desafio Vertical, no dia 10 de novembro. A ação é inspirada na Empire State Run-Up de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na capital baiana, a aventura acontecerá no edifício Mundo Plaza. O desafio é subir do térreo ao heliponto do edifício. São 39 andares de subida, somando 143 metros de altura. As inscrições para o desafio também devem ser feitas através do site.