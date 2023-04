Salvador recebe evento sobre liberdade de imprensa e democracia

Em ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Associação Cultural Brasil – Estados Unidos realizará o bate-papo "Democracia e legislação - Liberdade de imprensa em governos democráticos". O evento acontece no dia 3 de maio, a partir das 19h, no Makerspace Acbeu Bahia, no bairro da Pituba, em Salvador. A entrada é gratuita.

Com mediação do jornalista Fernando Duarte, o encontro contará com a participação dos especialistas Wilson Gomes, professor titular da Ufba; Nina Santos, pós-doutoranda em Democracia Digital; e Samuel Barros, professor do Departamento de Ciência Política da Ufba.

“Nos últimos anos assistimos diversos episódios de ameaça às democracias no mundo via ataques a imprensa e a liberdade de expressão, além da multiplicação das já conhecidas fake news. Por isso, nos engajamos em celebrar o 03 de maio com essa discussão e convocando nomes tão qualificados para isso.”, reflete Ticiano Cortizo, superintendente da Acbeu.





