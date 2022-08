Salvador recebe evento totalmente dedicado ao churrasco

No próximo domingo (4) o Pátio São Joaquim abre as portas para a primeira edição do “Churras no Pátio”, uma experiência gastronômica para os amantes de carnes saborearem cortes nobres, preparados pelos melhores chefs assadores da Bahia. Serão oito horas de “Open food”, das 13h às 20h, em um evento totalmente dedicado ao churrasco, no amplo e arborizado pátio da histórica construção da Casa Pia Órfãos de São Joaquim.

O público vai poder apreciar e conhecer técnicas e tipos de preparos diferentes de assar a carne. Uma das mais antigas é o “Fogo de Chão”, tradição dos primórdios do churrasco, surgida no século XVII, na região dos Pampas, que abrange o sul do Brasil, parte da Argentina e Uruguai. A técnica consiste em colocar os cortes de carnes ou peças inteiras fincadas em estacas (espetos) no chão, rodeadas de lenha em brasa. Depois de horas sobre o fogo, quando a carne começa a se soltar do espeto, está na hora de servir. Cordeiro, costela e leitão estão cardápio do evento.

O “Churras no Pátio” também terá uma parte dedicada aos cortes defumados, como Pork Ribs e Búfalo Wings. A técnica de defumação projeta a fumaça e o calor, gerados a partir da queima de serragem de madeira bruta, diretamente nas peças de carne, o que agrega sabor e aroma.

Cortes de Chorizo, Skirt Steak e Carne do Sol serão preparados na pariila, uma grande grelha esquentada com brasas de lenha ao lado ou no fundo. Somente a brasa é puxada para perto da carne, o que garante que ela seja assada apenas com o calor, sem interferência da fumaça, garantindo um sabor autêntico.

Participam do “Churras no Pátio” os chefs assadores João Paulo, Henrique, Gabriel Galvão, Bruno Pirovani, Ricardo Brandão, Joco’s, Harley Borges e Anderson Freitas. As carnes serão servidas em 10 estações distribuídas pelo local do evento, que contará com bares de chopp, drinks, água e refrigerante.

Como todo churrasco pede uma boa música, no palco se apresentam Afrodisíaco, Samba 40 Graus e DJ Rico Chamusca.

Serviço:

O que: Churras no Pátio

Onde: Pátio São Joaquim (Casa Pia Órfãos de São Joaquim)

Quando: 04/09/22 (domingo) – Das 13h às 20h

Quanto: R$ 120,00 (lote promocional até 31/08)

(crianças até 08 anos não pagam, de 09 a 14 anos – R$ 60,00)

A entrada e permanência de menores de 18 anos no evento só será permitida acompanhada dos pais ou responsáveis legais. É obrigatória a apresentação da Carteira de Vacinação.