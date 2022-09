Salvador recebe festival de bandas covers de rock neste fim de semana

O fim de semana será de Rock em Salvador. O Rock Real Cover Festival, que reunirá algumas as principais bandas do segmento do país, será realizado nos dias 09, 10 e 11 de setembro de 2022, na área aberta da AABB, em Piatã. Além dos shows, o evento também promete entregar gastronomia e cervejas de qualidade.

O evento vai reunir artistas renomados que reviverão shows históricos de grandes nomes do rock clássico e do pop rock nacional e internacional.

Em dois palcos alternados, o Indoor e o Outdoor, as bandas se apresentarão durante os três dias de festival. Além disso, o evento contará com um espaço VIP, o Pilsner Lounge, para quem deseja um pouco mais de privacidade e conforto, com estrutura e localização privilegiada.

O evento contará com um espaço gastronômico onde o público poderá desfrutar da comida de rua e de boteco. Na praça de alimentação três cervejarias artesanais baianas marcarão presença: MinduBier, Híbrida e Proa, além de 2 industriais, e 5 tendas de street food: Fiftu Smoke House, Espetini, Dammas Gourmet, Pizza & Posia e Tá Rebocado.

Programação:

SEXTA-FEIRA (Dia 09/09)

Palco Outdoor

18:00 Kiss ➙ Dressed to Kill

20:00 Metallica ➙ Metal Master

22:00 Black Sabbath ➙ Dark Sabbath

00:00 AC/DC ➙ Starship

Palco Indoor

19:15 System Of a Down ➙ Mórbido Sistema

21:15 Alice in Chains ➙ Alice in Hell

23:15 Iron Maiden ➙ Scream for Maiden

SÁBADO (Dia 10/09)

Palco Outdoor

18:00 Pink Floyd ➙ Heyou

20:00 Red Hot ➙ Funk The Bump

22:00 Guns N' Roses ➙ App. for Illusion

00:00 Queen ➙ Monarka

Palco Indoor

19:15 Dream Theater ➙ It's a Jam

21:15 Led Zeppelin ➙ Starship

23:15 Oasis ➙ Parka Monkeys

DOMINGO (11/09)

Palco Outdoor

17:00 The Beatles ➙ Kingsmen

19:00 Legião Urbana ➙ Lage D´0r

21:00 Charlie Brown Jr. ➙ Imunidade CB

23:00 U2 ➙ Monarka

Palco Indoor

18:15 Barão Vermelho ➙ Rádio Motor

20:15 Pitty ➙ A Última Banda do Planeta

22:15 Pearl Jam ➙ The Pacmen

Serviço:

Rock Real Cover Festival

Data: de 09 a 11 de Setembro

Local: AABB - Rua Dep. Paulo Jackson, 869 - Piatã

Horário: a partir das 17h

Ingressos: Sympla e Ticket Maker