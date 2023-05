Salvador recebe maior competição de crossfit do Norte-Nordeste

A capital baiana receberá, entre os dias 20 e 21 deste mês, a maior competição de crossfit do Norte-Nordeste. Batizado de Salvador Challenge, o torneio entra em sua sexta edição, e acontece em dois locais: no Salvador Shopping (Estacionamento G1), que sediou o evento em 2017 e 2019, e na Arena Alcateia Parque Santiago, que fica dentro da Arena Parque Santiago.

Esse ano, o campeonato será disputado nas categorias Scaled, Intermediário e RX. Essa última terá premiação em dinheiro para os vencedores. As inscrições para competidores ainda estão abertas, e podem ser feitas pela internet. O torneio tem em média 250 atletas inscritos e mais de mil espectadores nos dias de evento.

O Salvador Challenge 2023 ainda irá homenagear o confeiteiro Tom Oliveira. Atleta de Crossfit e árbitro nas edições passadas, ele morreu no ano passado, vítima de latrocínio, na capital baiana. O encerramento do evento, que é produzido pela Alcateia Crossfit em parceria com a 2GB Entretenimento, será marcado por shows musicais, na Arena Parque Santiago.

"O Crossfit vai muito além do esporte e do fitness. Pode-se considerar como um estilo de levar a vida, ao mesmo tempo que promove saúde física e mental aos praticantes, muito oportuno em tempos de pós-pandemia. O Challenge nada mais é que uma ocasião de encontro de pessoas que se encontraram no Crossfit, afinal, além do fitness, a modalidade promove naturalmente a interação humana", diz Zenon Bitencourt, sócio da 2GB Entretenimento.

Serviço

Salvador Challenge

Local: Salvador Shopping (estacionamento G1) e Arena Parque Santiago

Data: 20 e 21 de maio

Horários: das 7h às 18h (dia 20) e das 8h às 22h (dia 21)

Inscrições e ingressos: pela internet