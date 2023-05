Salvador recebe mais 31 ônibus com ar-condicionado

O Subúrbio Ferroviário de Salvador terá mais 31 ônibus com ar-condicionado. Os novos veículos foram entregues pela prefeitura, nesta quinta-feira (4), em um evento no Largo de Roma, na Cidade Baixa. São 15 modelos convencionais e 16 midiônibus, veículos menores que os convencionais e maiores que um micro-ônibus. Todos vão operar linhas que circulam nessa região da cidade. Outros 41 ônibus estão sendo aguardados.

A notícia agradou a promotora de vendas Larissa Lima, 28 anos, que mora no Subúrbio de faz uso do transporte público com frequência. Ela contou que tanto nas situações com sol forte, como naquelas com tempo chuvoso a viagem nos ônibus comuns é desconfortável. Ela comemorou a chegada dos veículos novos para reforçar a frota.

“Quando o tempo é de verão, a gente sofre com o calor. Dentro do ônibus parece um forno. Quando é tempo de chuva, a gente fecha as janelas para não se molhar, mas como não tem ar-condicionado fica abafado dentro do ônibus. De todas as formas andar sem esse refresco é ruim. Espero que troquem a frota toda”, disse.

Os novos veículos são parecidos com os que já estão rodando em Salvador, a diferença é o ar-condicionado e a acessibilidade. Os elevadores são novos, há mais espaço para cadeirantes e câmeras de vigilância. O titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, explicou que a nova leva tem motorização mais moderna.

“São os primeiros Euro 6 do Brasil, o primeiro clico com veículos com essa motorização [menos poluente] operando nas capitais. Outros 41 ônibus vão chegar até o começo de junho para reforçar a frota da cidade. Com essas entregas vamos alcançar 30% da frota com ar-condicionado. Hoje, toda a renovação é de veículos com ar-condicionado”, disse.

O Subúrbio Ferroviário teve prioridade porque é a região da cidade que registrou menos renovações de frota nos últimos anos. O estudante Davi Correia, 19 anos, mora em Fazenda Coutos e faz uso do transporte público de segunda à sexta-feira.

“São veículos que precisam ser renovados. Estão gastos. Eu fico feliz quando estou no ponto e vejo que o ônibus tem ar-condicionado. Às vezes, quando está muito quente e não estou com tempo, eu deixo passar o comum e fico esperando um que tenha ar refrigerado, mas é preciso ampliar a frota urgente”, opinou.

Tarifa

Questionado se haverá um reajuste no valor da passagem de ônibus em Salvador, atualmente em R$ 4,90, o secretário Fabrizzio Muller voltou a dizer que a prefeitura ainda está fazendo um estudo e que a estimativa é de que ele seja concluído até o final do mês.

“Estamos em um processo de revisão tarifária. É um processo um pouco mais complexo do que simplesmente um reajuste, envolve todo um levantamento de informações, projeções do próximo ciclo tarifário de demanda e de oferta, e isso tudo demanda um pouco mais de tempo, mas a gente acredita que até o final do mês de maio estará tudo concluído”, afirmou.

Sobre a manifestação dos rodoviários, que atrasaram a saída das garagens no começo manhã, o gestor disse que o Município tem intermediado a relação entre os trabalhadores e os empresários, que existe uma crise no transporte público em todo o país e que a prefeitura tem buscado ajuda com os governos federal e estadual.

“A prefeitura tem busca intermediar, facilitar as tratativas entre concessionários e operadores. É um serviço público, mas é concedido a iniciativa privada, então, essa negociação é entre eles, o que a prefeito vem fazendo é buscar melhorar essa interlocução e buscar uma solução para que não tenha prejuízo para a população”, disse.

Os trabalhadores defendem o ajuste do salário com base no percentual da inflação e mais 5%. Além disso, cobraram mais celeridade no pagamento das rescisões dos ex-funcionários da antiga Concessionária Salvador Norte (CSN) e a extinção do estudo que prevê a retirada da função de cobrador dos ônibus que circulam na cidade.