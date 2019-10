Salvador recebe 'maratona' de Triathlon no final de semana

O final de semana vai ser de muito Triathlon em Salvador. A capital baiana recebe pela segunda vez uma edição do Challenge, competição que sedia no próximo sábado (26), a partir das 6h, a quarta e decisiva etapa do Campeonato Baiano, e no domingo (27), com a largada um pouco mais cedo, às 5h, o Expo Challenge Salvador, que tem um percurso de 1,9km de natação, 90km de ciclismo e 21km de corrida. Ambas as provas acontecem no trecho entre Itapuã e Piatã.

Principal atleta baiano da modalidade, Bruno Vieira afirmou que vai marcar presença nas duas provas porque tem o objetivo de ser campeão baiano. Ele divide a liderança do estadual com Lucas Souza.

Quem vencer, leva o título da temporada 2019. Diferente do Expo Challenge Salvador, o Baiano, é disputado no percurso sprint, com 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. A preparação especial de Bruno para o desafio inédito de disputar duas provas em dois dias seguidos inclui ainda cuidados extras entre as provas.

"Depois da prova no sábado já vou ter um atendimento imediato com meu fisioterapeuta Diego Oliveira para acelerar a recuperação. Vai ser descanso total. Assim como acompanhamento do meu nutricionista para que eu possa recuperar as energias para o domingo", destacou Bruno.

A edição soteropolitana do Challenge é classificatória para o Mundial do Challenge, que acontecerá em 2020, em Samorín, na Eslováquia. Os seis primeiros colocados de cada categoria (masculina e feminina) garantem vaga, assim como os cinco primeiros classificados da elite.