Salvador recebe turnê conjunta de MPB4 e Kleiton & Kleidir

Depois de passar por Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a turnê de MPB4 e Kleiton & Kledir juntos chega a Salvador nesta sexta (16), às 21h, com show na sala principal do Teatro Castro Alves. A música Porto, de Dori Caymmi, abre o show já em clima baiano, o que mostra a importância da Bahia na formação musical de todos. “O baiano sempre nos recebe com muito carinho. Temos um público cativo que nos proporciona muita emoção”, revela Dalmo Medeiros, do MPB4.

O roteiro tem tom político e inclui clássicos da música brasileira, como Roda Viva, Canção da América e Cálice, mas também fala de afeto e amizade, sentimentos que emanam do palco para a plateia enquanto os seis interpretam canções que fazem interseção entre as carreiras do grupo e da dupla. É o caso de Vira Virou e Navega Coração, assim como Amigo é Pra Essas Coisas, Paixão, Partido Alto, Maria Fumaça, San Vicente e Deu pra Ti.

Os seis artistas estão no palco quase todo o tempo juntos, com momentos só com o grupo e outros só com a dupla. Eles têm muito em comum. Além das músicas de Kleiton e Kledir que o MPB4 gravou, há outras coincidências. Dois integrantes do MPB4 que não são da formação original do quarteto – Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira – fizeram parte do Céu da Boca, grupo que acompanhou Kleiton & Kledir no festival MPB Shell, promovido pela TV Globo, em 1981, fazendo o coro em “Navega coração” e depois na gravação da música no disco de Kleiton & Kledir, no mesmo ano.

Serviço - MPB4 e Kleiton & Kledir | sexta (16), às 21h, na sala principal do TCA | Ingressos: filas A a H - R$ 200 / R$ 100; filas I a W - R$ 170 / R$ 85; filas X a Z6 - R$ 130 / R$ 65; filas Z7 a Z11 - R$ 100 / R$ 50; à venda no Sympla e na bilheteria