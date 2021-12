Salvador receberá a Etapa Nacional e decisiva do Brasileirão 3x3

Salvador será a capital do basquete 3x3 nos próximos dias. Até o próximo dia 12, a cidade sediará três competições da modalidade, incluindo a Etapa Nacional e decisiva do Brasileirão. Todos os torneios acontecerão na arena montada na praça central do Shopping Paralela.

O primeiro é o Circuito Baiano, que já começou na última sexta-feira (3) e seguirá até domingo (5). O evento terá a participação de cerca de 200 atletas, com equipes masculinas e femininas, nas categorias do sub16, sub18, sub23 e adulto.

Em seguida, entre a próxima segunda (6) e quarta-feira (8), acontecerá o Campeonato Baiano Universitário. O torneio contará com equipes masculinas e femininas adultas, envolvendo 90 atletas.

Por fim, a Etapa Nacional do Brasileirão 3x3 será realizada entre os dias 10 e 12. A disputa terá a participação das equipes classificadas nas Etapas Regionais, nas categorias sub-18, sub-23 e adulto, masculino e feminino, reunindo 200 atletas. O evento irá definir o campeão nacional.

As competições de Basquete 3x3 na Bahia são organizadas pela Federação Universitária da Bahia, chancelada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), com apoio do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).