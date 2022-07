Salvador receberá campeões olímpicos em etapa do Brasileiro de Ginástica

Salvador receberá no próximo mês dois campeões olímpicos de ginástica durante uma etapa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que acontece de 9 a 14 de agosto. Rebeca Andrade, medalha de ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio, e Arthur Zanetti, que levou o ouro nas argolas nos jogos de Londres, em 2012.

A dupla se junta a outros 179 atletas que estão inscritos para a etapa do Brasileiro, entre as categorias adulto e infantil, que será disputada na Arena de Esportes da Bahia, antigo Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

Além de Rebeca e Zanetti, a competição conta com outros nomes importantes da ginástica brasileira, como Flávia Saraiva, campeã mundial de ginástica, Francisco Barretto Junior, campeão pan-americano, Jade Barbosa, campeã mundial e pan-americana juvenil, Lorrane dos Santos, campeã pan-americana e Arthur Nory Mariano, campeão pan-americano e mundial de ginástica.

A etapa do campeonato da Confederação Brasileira de Ginástica soma pontos para os atletas também nos rankings sul-americanos e pan-americanos.

A organização do evento é da Federação Baiana de Ginástica (FBG) com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). A última vez que Salvador sediou uma etapa de Campeonato Brasileiro foi em 2018, mas na modalidade ginástica rítmica. Naquela ocasião, foram 134 atletas de 14 estados do país.