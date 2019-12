Salvador receberá edição do Black Film Festival em novembro de 2020

Um dos maiores festivais de cinema negro do mundo, o Black Film Festival, desembarca em Salvador ano que vem. O lançamento do projeto, que fará parte das celebrações do mês da Consciência Negra, aconteceu na noite desta quinta-feira (5) no Espaço Cultural da Barroquinha, com presença de autoridades, artistas e produtores culturais. Essa será a primeira vez que o evento acontece na América Latina, após quinze anos divulgando a diversidade dentro e fora das telas em cidades como Toronto e Montreal.

Idealizado pela haitiana Fabienne Colas, o Black Film Festival é um das dezenas de projetos culturais realizadores pela fundação que leva seu nome, e que desde 2005 atraíram juntos cerca de um milhão de telespectadores, e envolveram mais de dois mil artistas. "Estamos ansiosos para fornecer uma potente plataforma para artistas sub-representados, enquanto alavancamos a força do cinema como provocador de mudanças sociais positivas e de forte impacto econômico”, afirma Fabienne Colas, que chegou a Salvador esta semana e já começou a articular conversas com pessoas ligadas ao setor audiovisual da cidade.

Uma delas, a montadora e produtora Daiane Rosário, coordenadora-geral da Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba. "É importante um festival com essa potência e visibilidade internacional vir para Salvador porque permite à gente fazer conexões. Claro que é importante não esquecer que há muitos movimentos já sendo feitos aqui. E o festival chega entendendo isso, tendo esse cuidado", avalia, ao destacar como é difícil ser cineasta e ser negro na cidade, e no país.

O circuito que promove o intercâmbio da arte com protagonismo afro através do audiovisual contempla a exibição de filmes baianos, brasileiros e internacionais. Parte da verba arrecadada com a bilheteria será destinada para o fomento de projetos brasileiros no desenvolvimento de novos filmes ou séries.

"A importância de sediar o BFF em Salvador é conectar esta cidade, com uma das maiores populações negras da da África, ao cenário internacional do audiovisual. Também ajudará a fortalecer indústria audiovisual identitária e poderosa do Brasil, melhorando sua cadeia de produção e gerando riqueza", defende Maurício Magalhães, cofundador do Salvador Black Film Festival e CEO da Giros Filmes, que realiza o evento junto a Zaza Produções com o apoio institucional da prefeitura de Salvador.

Claudio Tinoco, Fabienne Colas, ACM Neto e Maurício Magalhães (Foto: Max Haack/ Secom)

De acordo com o prefeito ACM Neto, a vinda do festival a Salvador no mês de novembro está conectada a outras ações previstas para o mês da Consciência Negra. ""Tudo vem dentro de uma estratégia e de um planejamento de trabalho. Na semana passada, lançamos um edital voltado para o turismo étnico, com ações voltadas para as artes, culinária e turismo. Agora, a gente anuncia o Salvador Black Film Festival, no dia do lançamento do filme Revolta dos Malês. Também vamos receber, em novembro do ano que vem, o Afropunk, no novo Centro de Convenções de Salvador. Então, tudo isso vem para mostrar que a cidade está enxergando os elementos da cultura, da negritude, e de seu potencial criativo, dentro de uma estratégia econômica", detalha o prefeito.

Para ele, todo o potencial criativo e cultural da negritude tem de ser pensado dentro de uma estratégia econômica, que diminua as desigualdades ainda caracterizadoras da cidade.“Sabemos que a população afrodescendente já oferece os principais ativos para isso: dança, música, gastronomia, festas populares, e o cinema também”, elencou Claudio Tinoco, secretário de Cultura e Turismo de Salvador.

"A prefeitura tem uma programação de editais que ocupa o ano inteiro. Nesse caso específico, está dentro da nossa estratégia criar o novembro como um produto, como um marco importante no calendário. A gente reconhece o marco importante da Consciência Negra, mas a gente quer que Salvador assuma o papel de protagonismo como a capital afro no Brasil. Por isso essa concentração, esse planejamento" - Claudio Tinoco

Transformar Salvador num destino, dar condições para o fomento da produção audiovisual local e disseminar a economia criativa da própria cidade são as principais metas previstas pela prefeitura, que também apoiou o filme A Revolta dos Malês. A première do longa também aconteceu na noite desta quinta-feira (5), no Espaço Itaú Glauber Rocha. A sessão contou com as presenças do diretor Belisario Franca e da protagonista Shirley Cruz. "Ele tem um caráter educativo importantíssimo, por isso queremos que os estudantes da rede municipal vejam. Ele aborda fatos significativos da história da Bahia e do Brasil", salientou o prefeito.