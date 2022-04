Salvador receberá festa com show de Matheus & Kauan

Para fazer uma boa festa é preciso seguir uma receita em que os ingredientes sejam da melhor qualidade. E é assim que o empresário Aldinho Benevides, da AMB Business & Fun, está preparando a Sublime, evento marcado para o próximo dia 29 de abril, na Pupileira, em Salvador.



A noite especial, que contará com cobertura do portal Alô Alô Bahia, terá show da dupla Matheus & Kauan, além de apresentações dos DJs Ralk e Alexandre Schnitman.

“É uma festa com estrutura, atrações e serviços para oferecer entretenimento e conforto ao público. A ideia lançar a marca Sublime, que vai assinar eventos com o mesmo conceito”, explica Aldinho, que atua na área há 10 anos dirigindo a AMB e está à frente do projeto junto com Dr Rafael Freitas, que também atua na área de entretenimento.



“Os anos da pandemia foram muito difíceis, por isso, tanto quem faz quanto quem vai estão dando valor a uma boa festa. Temos que voltar a celebrar melhor do que fazíamos”, afirma o produtor. Os ingressos, com primeiro lote no valor de R$ 360, já estão à venda no Sympla.

